Ricciardo aprovechó el caos y festejó en Bakú

​Los circuitos callejeros suelen tener un condimento extra en el Gran Premio. Los muros están cerca y las zonas de sobrepaso son pocas. Para adelantar, las maniobras milimétricas hacen efectivo la superación. Caso contrario, se termina la carrera. El Gran Premio de Azerbaiyán tuvo de todo y Daniel Ricciardo salió aireoso de la situación para conseguir la primera victoria de la temporada.

En la largada, Lewis Hamilton, autor de la pole position, movió fantástico y se quedó con el liderato de la prueba. Metros atrás, Valtteri Bottas y Kimi Raikkonen se aplaudieron, dejando como saldo un neumático pinchado del Mercedes y Sebastian Vettel capitalizó el segundo puesto.

Cuando llegaba la decena de vueltas, Daniil Kvyat se quedó parado con el Toro Rosso STR12 y el Safety Car salió a neutralizar la prueba. En ese interín, el motor del Red Bull RB13 de Max Verstappen comenzó a fallar y terminó con la deserción del piloto holandés. Una vez relanzada la competencia, se volvió a neutralizar por la infinidad de elementos que quedaron en pista producto de los toques entre los monoplazas.

Bottas: "Me mantuve concentrado toda la carrera y seguí trabajando duro. Realmente lo disfruté mucho"

En el instante previo que se relargara la prueba, Hamilton frenó de forma excesiva y Vettel lo toca de atrás y le tira encima el Ferrari SF-70H. En la primera curva, los dos Force India se tocaron: Esteban Ocon dejó sin pista al mexicano Sergio Pérez, que terminó chocando contra las barreras de contención. Ambos coches de la escuadra india debieron ingresar a zona de boxes para reparar los VJM10. Además, Kimi Raikkonen pinchó un neumático por pisar un deflector que se encontraba en pista. Nuevamente se neutralizó la competencia, pero, esta vez, con bandera roja.

Stroll: "Estoy sin palabras. No puedo creer lo que acaba de suceder. Fue una carrera loca, pero nos quedamos fuera de problemas"

Los mecánicos de Force India y Ferrari aprovecharon el parate para reparar los autos de Checo y Kimi para devolverlos a pista e intentar sumar, aunque sea, algunos puntos.

Al momento de relanzarse la prueba, Hamilton hacía una diferencia ante Vettel, que intentaba contener a los Williams de Lance Stroll y Felipe Massa, que asediaban al Ferrari. El brasileño tuvo que abandonar por problema en la suspensión derecha tras un toque al muro. También desertó Nico Hülkenberg por el mismo motivo.

En un minuto cambió radicalmente la carrera: Hamilton tuvo que hacer una parada adicional en boxes, porque el cobertor de su cabeza había quedado flojo y Vettel fue sancionado con un stop/go de diez segundos por el toque a Lewis.

Vettel: "Creo que no era necesario frenar así. La F1 es para adultos, no tenía sentido hacer eso. No estoy de acuerdo con la sanción; nos tendrían que haber sancionado a los dos"