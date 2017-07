El Chiquitín voló en el óvalo

Carrera apasionante del Súper TC 2000 en el óvalo de Rafaela. Emiliano Spataro trabajó en demasía para conseguir una nueva victoria dentro de la categoría más tecnológica del país.

Spataro: "La verdad que no tuve tiempo de emocionarme, porque hasta último momento fui a fondo. No me di cuenta que Moggia había roto la goma, sino hubiese cuidado un poco más. Hasta que no terminó, no me relaje. Me pone muy feliz por el equipo, porque se necesitaba mucho este triunfo. Hoy nos encontramos con un auto tremendo, funcionamos de igual a igual con los demás"