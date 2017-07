Bottas largará adelante

Google Plus

Los tres primeros de la qualy | Foto: Fórmula 1

Valtteri Bottas consiguió la segunda pole position de su carrera tras parar el cronómetro en 1m 04s 251. El Gran Premio de Austria lo tendrá compartiendo la fila inicial con Sebastian Vettel, que concluyó 42 milésimas por detrás del finlandés. Un poco más atrás, Lewis Hamilton terminó tercero, pero perderá cinco colocaciones por reemplazar la caja de cambios del Mercedes W08.

Bottas: "Disfruté mucho hoy. El coche se estaba poniendo mejor, a medida que pasaba el día. Estoy muy feliz de estar en la Pole Position"

En el inicio de la clasificación, rápidamente los dos Mercedes y los dos Ferrari mostraron lo que tenían y, que a una vuelta, eran mucho más veloces que sus adversarios. Los dos Red Bull estuvieron cerca, aunque no tanto de los hombres de punta. Kevin Magnussen rompió la suspensión trasera izquierda, pese a entrar entre los 15 primeros, no pudo seguir clasificando ya que a los mecánicos de Haas no les alcanzó el tiempo para repararlo.

Los dos hombres de Williams no estuvieron a la altura de las circunstancias y demostraron que la puesta a punto no fue la indicada: Felipe Massa terminó 17º y Lance Stroll 18º, dejando a ambos monoplazas eliminados en la Q1. Junto a los pilotos de la escuadra que dirige Claire Williams, sucumbieron: Joylon Palmer, Marcus Ericsson y Pascal Wehrlein.

Vettel: "Estaba muy feliz. Es una gran pista, la pena es un poco corto, pero el coche ha sido fenomenal"

En la Q2, Lewis Hamilton fue el único que utilizó el compuesto superblando y, con ese caucho, largará la competencia de mañana, buscando realizar una estrategia diferente al resto. Los que mostraron una mejoría respecto a los entrenamientos fueron los Force India, que pudieron ingresar a la Q3, por escasas milésimas.

Los McLaren estuvieron cerca de pasar al último corte clasificatorio, sin embargo, finalizaron 12º y 13º, con Fernando Alonso por delante de Stoffel Vandoorne. Además de los McLaren, Nico Hülkenberg, Daniil Kvyat y Kevin Magnussen (sin tiempo) fueron los que no pudieron seguir clasificando.

Hamilton: "Felicitaciones a Valtteri y a Sebastian, que ambos fueron muy rápidos. Hice el mejor trabajo que pude"

Ya en la parte final, Bottas se colocó adelante en el clasificador, con Vettel y Hamilton demasiado cerca del finlandés. Kimi Raikkonen, estaba expectante buscando dar la sorpresa sobre el epílogo de la Q3. No obstante, a falta de tres minutos para el final, cuando todos buscaban mejorar sus registros, Romain Grosjean se quedó parado en la pista provocando banderas amarillas en el sector e impidiendo mejorar lo realizado. Todos debieron abortar la vuelta y se conformaron con el tiempo hecho minutos atrás.

Por eso, Bottas, que había marcado 1m 04s 251, fue el poleman del Gran Premio de Austria. Sebastian Vettel acabó segundo a 42 milésimas y Lewis Hamilton, tercero a 173. Kimi Raikkonen y Daniel Ricciardo, fueron cuarto y quinto respectivamente. Max Verstappen, Grosjean, Sergio Pérez, Esteban Ocon y Carlos Sainz, completaron los diez primeros.

Resultados de la clasificación