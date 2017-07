Pernía triunfó en el sprint

Leonel Pernía cuidó bien la cuerda en la largada y, de ahí en más, se encaminó al triunfo. Bernardo Llaver no pudo arrebatarle el liderato en los metros iniciales y tuvo que guardarse detrás del oriundo de Tandil. Fabián Yannantuoni, Facundo Chapur y Agustín Canapino se disputaban el tercer puesto de la competencia.

Los pilotos del equipo Citroën tuvieron una jornada complicada: José Manuel Urcera no pudo clasificar y largó último, Martín Moggia no tuvo suerte y partió desde las posiciones de fondo. El que ligó y no ligó fue Esteban Guerrieri. El de Mataderos había clasificado muy bien pero el C4 Lounge no arrancó y tuvo que salir desde boxes. Para la escuadra que dirige Javier Ciabbatari, fue un remontar desde el fondo.

La carrera estaba atrapante y había pelea por todos los puestos. Gabriel Ponce de León y Emiliano Spataro protagonizaron un duelo maravilloso con sobrepasos vuelta tras vuelta. Guerrieri tenía un ritmo infernal y progresaba en el clasificador, para sumarse a la pelea con el Toyota y el Renault.

Franco Riva se despistó en la sexta vuelta y la dirección de carrera puso el auto de seguridad en pista para neutralizar la competencia. En la relargada, Pernía se escapó lo necesario para no poner en riesgo la victoria. Llaver y Yannantuoni fueron los que acompañaron al Tanito al podio. Chapur, Facundo Ardusso, Canapino, Matías Rossi, Facundo Conta, Damián Fineschi y Mariano Werner, cerraron el lote de los diez primeros.

Terminada la competencia, Fabián Yannantuoni fue excluido por técnica. El Patito tuvo el paragolpe fuera de regla y, por el artículo 11.3.6 del reglamento técnico no fue tenido en cuenta en el clasificador final del sprint.

Resultados de la carrera