Silva sigue inoxidable

Juan Manuel Silva sigue haciendo historia en el Turismo Carretera. En 2003 había ganado la carrera 1000 en la divisional, en el autódromo de Paraná. 14 años después, ganó los 1000 kilómetros del Turismo Carretera, en el autódromo porteño.

En la largada, Silva, Matías Rossi y Guillermo Ortelli comandaban las acciones, cambiando de liderazgo continuamente. En las primeras vueltas, el chaqueño se tocó con Gastón Mazzacane y quedó relegado a los últimos puestos de la carrera. De ahí en más, la estrategia cambió radicalmente y se la jugó a ahorrar una detención en boxes.

Mariano Werner, que había largado 41º, avanzaba a pasos agigantados en el clasificador, buscando ser el protagonista principal de la carrera y en el giro 55 alcanzó el liderato de la prueba. Juan Martín Trucco peleó los puestos de adelante durante las primeras vueltas y lo mantuvo hasta que fue superado por el piloto entrerriano.

Silva, al mando del Ford del Catalán Magni Motorsport, realizó 48 vueltas en boxes hasta que Tomás Catalán Magni se subió al volante de la unidad. La carrera era larga y la estrategia del Pato parecía la más acertada y la que mayor beneficio le traería al final de la prueba.

Catalán Magni: "No lo puedo creer, es una alegría inmensa. Le agradezco al Pato por la confianza que me tuvo, manejé un auto bastante gastado, obedecí las órdenes del equipo y no me quise hacer el piloto"