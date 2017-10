A un paso del título

Lewis Hamilton ganó en el Circuito de las Américas y prácticamente sentenció el campeonato. Sebastian Vettel finalizó segundo, por delante de su compañero de equipo, Kimi Raikkonen.

Hamilton: "Fue una de las carreras más divertidas que he tenido desde hace tiempo. No tuve un buen inicio, pero Vettel sí. Me calmé porque sé que en este circuito se puede adelantar"