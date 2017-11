Werner sopló más fuerte que El Zonda

44 carreras pasaron de la última victoria de Mariano Werner en el Súper TC 2000. Hoy se reencontró con la victoria en el mítico autodromo El Zonda Eduardo Copello de la provincia de San Juan, para prenderse en la lucha por el título y descontarle puntos a Facundo Ardusso, líder del campeonato y quien culminara segundo en la carrera.

Werner: "Corrimos a muerte. Facundo tenía un auto superior y me pude defender. Di todo; no podía más. Frenando era complicado. Pensábamos ganar y se dio. Derrotamos a un rival que está muy fuerte. Cuidé el auto donde podía, ellos tenían más carga aerodinámica y así y todo no podía escaparme. Dimos todo en la última vuelta"