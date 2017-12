Luego de una gran remontada, Canapino es el campeón

Luego de un viernes complicado, llegó el festejo. Desde la undécima posición, Agustín Canapino comenzó a superar autos y soñaba con ese milagro que parecía imposible.

Canapino: "Amo lo que hago y dejo la vida para eso. Dedico las 24 horas de mí vida para intentar ser un mejor piloto y le agradezco a dios de vivir de lo que me gusta. En la última maniobra me costó un poco. Era ahí o nunca, me arriesgue. Me hice el lugar y pude capturar el cuarto lugar el cual me dio el título"