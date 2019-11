Nocioni sobre la Selección: “Si termino bien no va a haber problemas”

El Real Madrid atraviesa una de sus mejores horas en el mundo del básquet. El club español el pasado domingo venció a Olympiacos y se quedó con su novena Euroliga, lo que cortó una racha de 20 años de sequía. En la obtención del título tuvieron roles claves los argentinos Facundo Campazzo y, especialmente, Andrés Nocioni, quien fue coronado como el MVP (Jugador Más Valioso) del ‘Final Four’.

Este martes por la mañana el ‘Chapu’ dialogó con Sportia, programa de TV emitido por la señal de TyC Sports, y comentó lo que le dejó este nuevo título en su carrera: “Mientras va pasando el tiempo van cayendo las sensaciones. Fue un torneo en donde terminó de la mejor manera y estoy feliz”.

El santafesino llegó a la capital española en julio del año pasado tras un paso de tres temporadas por el Laboral Kutxa Baskonia. Sobre su llegada al club ‘Merengue’ mencionó: “Me fui ubicando en la mejor posición posible para que pueda pasar. Era bueno ganar en Europa. Me vine a Madrid y fue una decisión difícil pero con la intención de estar donde estoy ahora. Cuando uno piensa en un nuevo objetivo espera culminar bien y esto es inmejorable”.

Sin embargo, el ‘alivio madrileño’ no fue fácil de conseguir. En las últimas dos ocasiones el club más reconocido de España había arribado a la final del torneo pero cayó ante Olympiacos (2013) y Maccabi Electra (2014). “Había presión de ganar la Euroliga porque acá se había escapado dos veces. Había mucho nerviosismo”, comentó sobre cómo se palpitó la previa de la final. Si bien aclaró que no se la creía ni mucho menos, “el factor principal fue que llegaron jugadores ‘sanos’ de lo ocurrido. No jugamos con el peso de caer antes”.

Entre tantos comentarios positivos le preguntaron si con estos buenos rendimientos había chances que forme parte del combinado argentino que competirá en el preolímpico de Guadalajara en agosto. “Hablé con Sergio (Hernández) y la gente de la Selección. Le dije que si estaba bien física y mentalmente iba a ir a Monterrey. Todavía falta terminar la temporada. Uno va paso a paso porque no sabe si uno puede dar ese paso. Iré pensándolo de la mejor manera posible. Si termino bien, no va a haber problemas”.

Por último, brindó su opinión de la baja de Ginóbili en un mes donde optará por continuar o no su carrera: “La decisión de ‘Manu’ es de ‘Manu’. No me voy a meter en la decisión de otro. Que él allá tomado esa decisión me parece bárbaro. A veces hay que dejar a los jugadores que elijan en base a lo que más me convenza”.