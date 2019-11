Guía VAVEL NBA 2016/17: Los Ángeles Lakers

Dar vuelta la página

Los Angeles Lakers, una franquicia de lo más respetada por su historia, dará inicio a la nueva temporada 2016/17 con muchas variantes. Además, buscarán dejar atrás la regular pasada, que se metió en las páginas oscuras de los angelinos, tras lograr sólo 17 victorias ante 65 caídas. Fueron el peor equipo respecto a puntos por partido, asistencias y porcentajes de triples y tiros de campo.

Kobe Bryant, una estrella que caminó la senda de leyenda y que hoy en día está en las mejores páginas de la historia del básquet estadounidense, después de alcanzar la gloria en su máxima expresión, y de sufrir lesiones que lo alejaron del campo de juego en diferentes ocasiones, en la noche del miércoles 13 de abril del corriente año, llevó a cabo su último encuentro frente a Utah en el Staples Center, como no debía ser de otra manera. Magic Johnson fue el encargado de llevar adelante la presentación, y KB24 la noche, después de aceptar (y superar) el desafío que le propuso Magic de convertir 50 puntos. Esa noche Bryant concretó 60 tantos y le dijo adiós al profesionalismo.

Ya sin la Mamba Negra, algo muy difícil de imaginar tras veinte años en el parqué, y sin Byron Scott comandando al equipo, los púrpura y dorado serán una de las principales expectativas de la NBA.

Lo que se viene

Los buenos augurios para con la franquicia de California, se centra principalmente en D’Angelo Russell, Jordan Clarkson, Julius Randle, Larry Nance, Ivica Zubac y el elegido en el draft, Brandon Ingram, de 19 años, quien aún debe adecuarse a la intensidad de la liga más famosa y amada de básquet. Pero no sólo ellos cargarán con revertir la nefasta racha de la temporada pasada, sino que la llegada de Luke Walton, de tan sólo 36 años y con una trayectoria exitosa con los Lakers, también es la principal apuesta. Pero entre tanta juventud, la plantilla será compuesta también por veteranos muy respetados por su carrera con la naranja: Luol Deng, José Manuel Calderón y Timofey Mozgov, quienes serán los encargados de reforzar el extremo ofensivo, tras lo números paupérrimos que dejó la regular season. El movimiento que fue sorpresivo, fue el fichaje de Yi Jianlian. El ala-pívot chino no tuvo un gran desenvolvimiento en la NBA, a pesar, incluso, de ser el número 6 del draft del año 2007. Sin embargo, en la tarde del lunes 24 de octubre, se hizo de público conocimiento su recorte de la plantilla. Igual camino siguió Anthony Brown, por lo que ambos recortes implican la confirmación del veterano Metta World Peace y de Thomas Robinson.

La baja más significativa que tiene Los Angeles Lakers es sin dudas Kobe Bryant, quien lideró con 17,6 puntos por partido, disputando en cada uno de ellos 28,2 minutos. Pero también los californianos ya no contarán con Roy Hibbert, Brandon Bass, Robert Sacre y Ryan Kelly.

Plantilla 2016/17

Vestimenta

Entre declaraciones y fotos, el Media Day de Los Angeles Lakers tuvo como protagonistas a Luke Walton, el nuevo entrenador, y a las jóvenes promesas. Entre ellos estuvo Brandon Ingram, quien fue el primero en decir unas palabras: “Me siento genial por haber llegado a esta franquicia y jugar con estos compañeros. Me gusta la presión, me anima a trabajar más duro cada día y demostrarle al entrenador de lo que soy capaz. Intentaré hacer todo lo que el entrenador diga, cambiar su idea para acabar de titular". Y agregó: “Espero disfrutar mucho del Training Camp con estos chicos y seguir trabajando cada día. Tengo que trabajar mi cuerpo, lo peor de los ajustes a la NBA es que son muchos partidos y tal vez tenga bajones, pero estaré preparado y sano. Vivir en LA es diferente, aún tengo que adaptarme pero mi familia y los compañeros de equipo me están ayudando. Estoy deseando empezar, tenemos que estar unidos y trabajar fuerte. Una vez llegas y ves todos los trofeos, los banners, entiendes lo que significa ser un Laker, tienes que aprovechar la oportunidad”.

Jordan Clarkson fue uno de los jugadores claves en la temporada pasada, y sobre quien recaen las expectativas con su continuidad en la franquicia. El joven no tuvo pelos en la lengua y se animó a determinar que “Significa mucho para mí que la franquicia me llamara en el minuto uno para renovar y seguir aquí. Espero dar lo mejor de mí, aprender de Luol Deng, de Lou Williams… La ‘era post Kobe’ va a ser divertida, somos un grupo, nuevo, joven talentoso y estamos todos los chicos unidos. Estuvimos horribles en defensa la pasada temporada, di asco en defensa, este verano he estado trabajando mucho y quiero demostrar mi mejoría, ser capaz de controlar el “timing” y estar en el lugar adecuado. Lo primero es defender. Mozgov, es uno de mis jugadores favoritos de la liga es genial jugar con él. Ha sido un gran verano para mi entrenando y viajando por el mundo, Los Ángeles es genial, pero mi lugar favorito siempre será Filipinas”.

Una de las joyas que tienen los Lakers es Julius Randle, quien supo compartir piso con Kobe Bryant, expresó: “Ya es el tercer año es una locura, el tiempo ha pasado rápido y tengo muchas ganas de empezar. Ha sido un largo verano de trabajo, somos jóvenes, estamos hambrientos, somos un equipo unido, estamos encantados con el entrenador, las estadísticas no importan, todo lo que la gente hable no importa, tenemos que jugar juntos y en equipo. No tengo presión de demostrar nada. El trabajo saldrá solo, he intentado mejorar mi mano derecha y mi tiro exterior. He trabajado mi tiro todo el verano, anoche estaba en esta pista hasta tarde”.

“Lo primero que hice al ser drafteado fue llamar a mi novia, y ella me dijo púrpura y oro”, contó Zubac a la prensa, a lo que sumó que “estoy viviendo un sueño, la ciudad es preciosa, el clima es ideal, estoy en el equipo de mis sueños. Voy a jugar contra los mejores jugadores del mundo, sé que va a ser difícil, pero me he prometido a mí mismo que voy a ser capaz de hacerlo, voy a ayudar al equipo lo máximo que pueda”.

La palabra de Luke Walton, el principal encargado de sacar a flote a la franquicia, no podía faltar: “Estoy muy honrado y bendecido de poder éstar aqui. Nunca imaginé que poder ser el entrenador de Los Ángeles Lakers sucedería tan rápido. Desde que inicié los entrenamientos, supe que era aquí donde quería estar. Estoy preparado, pero hay que tener paciencia, hay mucho que aprender”.

Calendario

