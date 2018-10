Los Kings subyagaron a los "Miami Vice"

Olvidar a De'Aaron Fox es un error que Miami recordará. La volcada de rebote de Fox con 3 segundos por jugarse culminó un gran rally de cierre de los Sacramento Kings, que borró una desventaja de 12 puntos en el último cuarto para aturdir al Heat 89-88 el jueves por la noche. Fue la primera victoria de Sacramento en Miami desde 2001, y los Kings lo cerraron con una racha de 17-4 en la final 5:46.

Buddy Hield anotó 24 puntos para Sacramento, que obtuvo 14 de Fox, 11 de Bogdan Bogdanovic y 10 de Zach Randolph. Los Kings mejoraron a 4-26 de todos los tiempos en Miami.

"No es un juego bonito, pero hemos jugado muy duro", dijo el entrenador de los Kings, Dave Joerger. "Ambos equipos tuvieron que moler, así que es una buena victoria para nosotros en un lugar donde no ganamos muchas veces".

Goran Dragic anotó 23 puntos para Miami, y fue el único abridor de los Heat en terminar con dos dígitos. Wayne Ellington tuvo 20 y Justise Winslow agregó 11 para el Heat, quien utilizó una carrera de 11-0 para tomar una ventaja de 12 puntos a mitad del cuarto.

Miami dio el juego en el cuarto y se vino abajo en los momentos finales. Hassan Whiteside cometió una falta cuando faltaban 21 segundos para intentar establecer una pantalla para Dragic, y los Kings, uno abajo, decidieron bajar el reloj tanto como pudieron en la siguiente posesión. Bogdanovic falló un tiro en salto, y todo lo que el Heat tuvo que hacer fue asegurar un último rebote.

Fox no estaba encerrado por nadie, por lo que tenía un carril sin obstáculos para el borde. Había tres jugadores de Heat cerca: Dragic saltó para el rebote, Bam Adebayo y James Johnson nunca abandonaron el campo, y aunque lo tuvieran probablemente no importaría ya que Fox cronometró su salto perfectamente para atrapar y cerrar de golpe lo que se convirtió en el juego -ganador.

"No obtuvimos un bloqueo y no saltamos". "Así no es como ganas los juegos de la NBA ". declaró el entrenador del Heat, Erik Spoelstra.