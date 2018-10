Los Heat se mantienen fuerte ante Dallas

Hassan Whiteside tuvo una respuesta impresionante después de una larga conversación con Eric Spoelstra, y el Miami Heat completó otra barrida de temporada de los Dallas Mavericks. Whiteside anotó 25 puntos con 14 rebotes en la victoria del Heat por 95-88 el lunes por la noche. Cuando le preguntaron qué era lo esencial de la conversación, Whiteside respondió: "Simplemente diferentes cosas y diferentes desafíos que tuvo para mí, tanto por lo que hemos visto".

El Heat nunca estuvo detrás después de que Goran Dragic hizo un robo que llevó al triple de Tyler Johnson a poner el marcador 38-35 con apenas menos de cuatro minutos y medio en el primer tiempo. Su ventaja fue de dos dígitos nuevamente después de que Whiteside tuvo canastas consecutivas a mediados del tercer cuarto.

"Tuvo algunos juegos geniales como este en los que realmente puso sus huellas digitales en la competencia para impactar en ganar", dijo Spoelstra.

Esta es la decimocuarta vez en sus 30 temporadas que el Heat, que venció a Dallas 113-101 en casa el 22 de diciembre, barrió la serie de temporada regular. Estos equipos se encontraron dos veces en las Finales de la NBA, con Miami obteniendo su primer campeonato en 2006 y los Mavs ganando su único título en 2011.

Harrison Barnes tuvo 20 puntos y Wesley Matthews 19 para los Mavericks (16-35), quienes han perdido cuatro juegos seguidos y siete de ocho en total. Miami (29-21) lideró 51-41 cuando Josh Richardson conectó un triple con 41 segundos por jugarse en la primera mitad. Pero los Mavs recortaron eso a la mitad cuando el novato Dennis Smith Jr. hizo un triple defensivo desde casi 27 pies para hacer el 51-46. James Johnson tenía una mano en frente de la cara de Smith con Whiteside viniendo del lado.

Richardson tuvo 14 puntos para el Heat, mientras que Dragic tuvo 13 y Kelly Olynyk 12. Smith anotó 14 para Dallas, y Dirk Nowitzki 10.

Puntos Destacados

Heat: Whiteside tuvo su décimo octavo doble doble esta temporada. Por segundo juego consecutivo, Miami ganó para completar un barrido de temporada. El Heat derrotó a Charlotte el sábado por la noche para cerrar una barrida de cuatro juegos. El único equipo que el Heat ha barrido más en la temporada regular es Sacramento en 15 ocasiones. Miami perdió contra los Kings esta temporada.

Mavericks: Nowitzki ha jugado 49,941 minutos de carrera, 59 tímidos de convertirse en el sexto jugador en la historia de la NBA con 50,000. Elvin Hayes jugó exactamente 50,000 minutos, y el ex guardia de los Mavericks Jason Kidd está cuarto en la lista con 50,111."Es un logro muy asombroso y hecho con tanta gracia y tan poco entusiasmo que probablemente se lo da por hecho", declaró el entrenador Rick Carlisle. J.J. Barea se perdió su segundo partido consecutivo debido a una tensión oblicua izquierda. Devin Harris regresó después de perderse cuatro juegos debido a una conmoción cerebral y motivos personales. Fue 1 de 7 disparos en 16 1/2 minutos.

ABAJO DEL ESTIRAMIENTO

Los Mavericks obtuvieron tres puntos en el último minuto después de estar 17 abajo a falta de seis minutos para el final. "Tenemos que jugar así todo el juego", dijo Carlisle. "Estoy bastante optimista sobre muchas cosas, pero no creo que te ganas la vida en esta liga con victorias morales, acerca de: 'Oye, hicimos algunas cosas buenas en la recta final.' No te va a llevar allí " . Como mencionó Barnes, "mira los otros 44 minutos, eso es lo más importante para nosotros en este momento". ... Estamos demostrando que podemos tener estos regresos. Pero ese no es el problema. Es lo que estamos haciendo antes de ponernos en esa posición ".

FRENTE A LOS PUEBLOS

Los padres de Richardson condujeron desde Oklahoma City para ver jugar al Heat y a su hijo. "Siempre es tonto verlos en la multitud, ver a tus padres sentados allí y animarte porque en realidad no ocurre tanto en la NBA", atestiguó Richardson.