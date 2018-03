Hispano tuvo la mano mágica

Google Plus

En una noche intensa, Hispano Americano se quedó con su tercera victoria al hilo, después de un primer tiempo que encontró a favor de Comunicaciones que supo incomodar la defensa de Hispano desde el perímetro. Los primeros diez minutos cerraron igualados 26-26 con un Comunicaciones que no necesitó penetrar demasiado en la zona pintada resolviendo las primeras diferencias entre triples y dobles largos, que los tuvo arriba de Hispano con una distancia que aunque no era insuperable obligó a llamar al tiempo muerto.

Hacia el segundo cuarto las cosas no habían cambiado demasiado, pero Comunicaciones continuaba sumando de la mano de Eric Dawson que sumó 11 puntos durante la primera parte.

La segunda parte se mantuvo pareja, pero Hispano no lograba salir con tantos a favor de todas las ofensivas a diferencia de Comunicaciones que insistía con los lanzamientos cómodos fuera de la zona pintada. Si bien el tercer cuarto arrancó con ventaja para el conjunto de Corrientes, Hispano encontró la forma de penetrar sobre la defensa de Comunicaciones y con buenas combinaciones ofensivas logró acercarse en el tanteador, hacia los últimos dos minutos de juego, donde Patricio Tabárez convierte el triple que deja a los celestes abajo por tres (67-70) y fue Polynice quien resuelve sobre los últimos segundos el doble que cierra el cuarto 69-72.

Todo lo que parecía salirle bien a Comunicaciones, entrado el último cuarto no resultaba frente un Hispano Americano que no bajá la agresividad en la defensa ni en la ofensiva, pese a que las concreciones no fueron totales. Pasando los 5:41 una jugada que termina en doble del #6 de los santacruceños puso el 79-79 que habilitó un parcial a pavor de los locales hasta 87-81. Los últimos minutos de partido, colmados de euforia parecían cerrar a favor del conjunto de Fernando Rivero, pero sobre el último segundo de juego, apareció el número 4 de Hispano, Larry O'Bannon, para cerrar la noche con la victoria por la mínima 91-90 dándole a los celestes la tercer victoria consecutiva.