Argentina fue sorprendida por Uruguay

Por la tercera fecha de las Eliminatorias FIBA Américas clasificatorias al Mundial de China 2019, Argentina se presentó este viernes ante un buen marco de público en el estadio de Estudiantes de Olavarría, donde fue sorprendido por Uruguay y cayó 88 a 83.

Con este resultado, el combinado nacional conducido por Sergio Santos Hernández perdió el invicto y ahora se colocan en la segunda posición por detrás de Uruguay, el único elenco que todavía no perdió en el grupo A.

A pesar de la victoria uruguaya, primero el protagonismo lo tuvo el elenco argentino, que por medio de Nicolás Laprovittola y Lúcio Redivo metieron un parcial 11-2 en el comienzo. Pasaron los minutos y el atractivo de los primeros minutos se desvaneció, aunque Argentina se mantuvo al frente con las conversiones de Redivo y del ex NBA Nicolás Brussino. Sobre el cierre, Lapro metió dos libres con lo cual cerró 27-16 el lapso inicial. En Uruguay resaltó la figura del pívot Esteban Batista.

Para el segundo período el partido se jugó al ritmo de los uruguayos. Se hizo un partido de ida y vuelta y casi sin interrupciones, donde la clave en la remontada uruguaya estuvo en la estrategia de poner tres bases para poder circular el balón por todo el costado argentino. Gustavo Panchi Barrera, base de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Luciano Parodi, base de Weber Bahía Basket, y Santiago Vidal, base de Regatas de Corrientes, fueron los que le dieron una dinámica distinta al tramo inicial. Además, el pívot brasileño nacionalizado uruguayo, Hatila Passos, fue un hueso duro de roer y no hizo otra cosa que generarle inconvenientes en la pintura y de llenar de faltas a los internos de Argentina. Sumado a eso, Gonzalo Iglesias también fue importante con su buena mano desde la línea de tres puntos. Del lado argentino, un poco de Brussino y Redivo mantuvieron arriba al seleccionado Albiceleste 42 a 36.

En el tercer parcial Argentina tuvo que luchar y mucho para llegar al último chico con ventaja. Primero Nano Parodi y Bruno Fitipaldo embocaron dos triples para empatar el encuentro en 42. Más tarde, el mismo Fitipaldo metió un par de triples más sumado a dobles con bonus y llegó a poner a Uruguay arriba por cinco (56-51) pero ahí apareció un buen momento de Leonardo Mainoldi y del capitán Luis Scola, quienes anotaron varios puntos seguidos y pusieron a sólo tres puntos a su equipo (61-58). Luego Laprovittola con un simple y Redivo, jugador del Bilbao Basket, con un triple lograron poner arriba a Argentina 62 a 61.

En el cuarto segmento si ya era alarmante la situación, en este período terminó de colapsar la bomba. Batista con un par de porotos en la zona pintada y Gonzalo Iglesias con un triple empardó en 68 las acciones con 6:46 por jugar. Luego una racha 7-2 realizada por Luifa Scola y Nico Brussino puso el juego 75 a 70 a favor de Argentina y parecía que poco a poco se podía dar fin a un duro rival. Pero no fue así. Uruguay encontró gol y poco a poco fue encadenando una valiosa victoria. El ex Obras Fitipaldo apareció con una canasta desde la línea de tres y Batista también logró añadir dos dobles más para dar vuelta la historia 78 a 75. Luego Brussino descontó con dos libres y Panchi Barrera ejecutó una maravillosa jugada colectiva con un tiro de tres para ir poniéndole el moño al partido. El mismo Barrera luego abandonó la cancha con síntomas de mareo tras una caída con el ex alero de Dallas Mavericks. Más adelante, Fitipaldo sumó cuatro libres pero fue rápidamente respondido con dos bombas de Scola y Brussino, con lo cual quedaron 85 a 83 abajo. Éstos últimos justamente terminaron de dar la victoria a Argentina. Primero el de Cañada de Gómez fue tontamente expulsado por un foul innecesario y luego Scola reclamó cancha atrás cuando Parodi ni había tocado la línea, con lo que fue castigado con una falta técnica, sumado a dos tiros libres por una falta común. Uruguay encestó todos los tiros desde la línea de los suspiros y cerró 88 a 83 el juego.

Los máximos anotadores en la escuadra uruguaya fueron Bruno Fitipaldo con 25 puntos, Esteban Batista con 17 tantos y ocho rebotes, y Gustavo Barrera con 10 unidades.

Por el lado argentino, en cambio, los mejores niveles estuvieron en el capitán Luis Scola y el santafesino Nicolás Brussino, quienes alcanzaron los 23 puntos cada uno, a lo cual el interno le añadió nueve tableros. Por otra parte, Lúcio Redivo culminó con 18 y el base Nicolás Laprovittola terminó una buena noche en la conducción con 11 tantos, nueve asistencias y seis rebotes.

El próximo lunes Argentina tratará de recuperarse nuevamente en Olavarría cuando reciba a Paraguay, quien en realidad hará de local. El juego comenzará a las 21 horas.

Por otra parte, Panamá recibirá a Uruguay el mismo día a las 22:45, donde buscará sacarle el invicto.

