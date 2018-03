La preeminencia del Heat y la victoria de Jazz

Los Heat dan catedra y se apuntan para los Playoffs

Hassan Whiteside disfrutó de una noche fácil, al igual que Miami Heat. Whiteside tuvo 24 puntos y 14 rebotes, Goran Dragic anotó 17 y el Heat se movió al puesto número 7 en la Conferencia Este al vencer a los Phoenix Suns 125-103 el lunes por la noche.

Whiteside tuvo su juego de mayor puntuación desde el 29 de enero, convirtiendo 10 de sus 13 tiros.

"Lo hizo todo", dijo el escolta Dwyane Wade. "Le dije que sentía que este era su mejor juego que lo había visto jugar, desde lejos cuando no estaba aquí y desde que estuve aquí. No va a suceder todas las noches, pero ese Hassan nos va a permitir ganar muchos juegos ".

Kelly Olynyk anotó 15 puntos para el Heat, que dio cuatro de sus titulares -incluido Whiteside- durante todo el último cuarto y venció a los Suns por 18ª vez en sus últimos 20 encuentros.

Wade, Josh Richardson, Justise Winslow y Luke Babbitt tuvieron 12 cada uno para el Heat, que tenía siete jugadores en dobles dígitos y obtuvo apenas su segunda victoria de dos dígitos en las últimas siete semanas. Devin Booker anotó 31 puntos para Phoenix, que obtuvo 19 de TJ Warren y 12 de Marquese Chriss. Los Suns dispararon un 48 por ciento, pero permitieron que Miami disparara el 51 por ciento y salió rebotado 51-39.

Miami ahora está a cinco juegos del No. 9 de Detroit en la carrera por los playoffs del Este, ambos con 18 juegos restantes. Los Heat (34-30) están empatados con Milwaukee, pero pasaron al séptimo puesto porque ganan el desempate de la serie de la temporada con los Bucks.

El resto de la semana es crucial para Miami en una carrera hacia el este donde la brecha entre el No. 3 Cleveland y el No. 8 Milwaukee es solo de 3 1/2 juegos. El Heat visita al No. 5 Washington (36-28) el martes, recibe al No. 6 de Filadelfia (34-28) el jueves y entretiene a los Wizards nuevamente el sábado.

APROVECHANDO LA COYUNTURA

Miami anotó ocho veces las primeras nueve pérdidas de balón de Phoenix, convirtiéndolas en 19 puntos, con tres de esos sorteos que conducen a Heat de tres puntos.

De la mano de Rubio, Jazz lucha por entrar a los Playoffs

Una noche después de que Rudy Gobert hospedara a Evan Fournier y Nikola Vucevic para cenar en su casa, está claro que el centro de Utah gobierna la cancha. Gobert tuvo 21 puntos y 17 rebotes para liderar al Jazz sobre el Orlando Magic 94-80 el lunes por la noche.

Fournier fue la estrella cuando eran adolescentes, pero Gobert ha crecido en estatura y talento. Contra Orlando, hizo 9 de 10 intentos, mezclándose en un jumper con su mayoría volcadas y con una mano en el aro. Y luego está su defensa.

Donovan Mitchell anotó 19 puntos y Joe Ingles agregó 18 puntos, ocho asistencias y siete rebotes para los Jazz, que han ganado tres seguidos y 15 de 17. Sin embargo, los Jazz se sientan a 1 1/2 juegos fuera del octavo lugar en los playoffs. Conferencia occidental.

"No nos veo llegar a los playoffs", atestiguo Gobert. "Pasamos por muchas lesiones ... y ahora tenemos un ritmo que es lo suficientemente bueno como para no solo llegar a los playoffs, sino hacer algo en los playoffs".

Vucevic tuvo 15 puntos, la mayoría vinieron del perímetro fuera del alcance de Gobert, incluidos tres triples, y 12 rebotes, mientras que Aaron Gordon tuvo 13 puntos para el Magic, que tuvo su modesta racha de dos triunfos detenidos. Derrick Favors de Utah fue un rasguño tardío debido a espasmos en el cuello en los calentamientos previos al juego, por lo que Jonas Jerebko intervino y anotó 12 puntos. Ricky Rubio también tuvo 12 puntos.

Sabiendo que Gobert estaba patrullando la pintura detrás de ellos, los Jazz pudieron sacar a los tiradores de sus lugares preferidos y cerrar en intentos de 3 puntos. Utah tampoco estaba caliente desde larga distancia, pero tuvieron muchos tiros fáciles en el aro.

Después de que Orlando promedió 111 puntos en victorias sobre los Pistons y los Grizzlies, Magic tuvo apenas un 34 por ciento. Impulsado por los disparos de larga distancia de Ingles, el Jazz tuvo una racha de 12-0 hacia el final del segundo cuarto y lideró 54-44 a la mitad.