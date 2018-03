La Unión de Formosa: su presente en la Liga Nacional y un triunfo revitalizador

Google Plus

La dinámica de la Liga Nacional le exige a los equipos que forman parte del concierto basquetbolístico nacional mantener una regularidad importante para no perder pisada la cima y así poder llegar con ventaja deportiva a los playoffs. Por eso, hay algunos jugadores que prefieren mirar, atentamente, esta realidad y otros deciden obviarla pero no porque no tengan las suficientes agallas para enfrentarla, sino porque quieren darle prioridad al proceso e ir de menor a mayor.

La actualidad indica que los equipos que más se destacan son San Lorenzo, San Martín de Corrientes, Quimsa, Atenas, Instituto, Weber Bahía y La Unión de Formosa. Hace algunas fechas, los formoseños se codeaban con los colosos que lideran el torneo, pero las tres derrotas consecutivas hicieron que se coloquen en la séptima posición. En ese sentido, es óptimo analizar el presente del conjunto dirigido por Leandro Ramella bajo el prisma de distintas variables y dejando de lado el aspecto resultadista: por ejemplo y, teniendo como eje el encuentro que disputó contra Argentino de Junín, el equipo encontró un funcionamiento pleno en la faz defensiva que les permitió desarrollar muy buenas ofensivas, tanto en la transición como en el contrataque. De hecho, jugadores de la talla de Jonathan Maldonado y de Alexis Elsener son ideales para correr y romper las defensas de una manera rápida y precisa. Además encontró un correlato con los buenos rendimientos de Anthony Young y de Chaz Crawford, quienes le impusieron peso y preeminencia en la pintura, aunque en la jornada de ayer hubo momentos de titubeos e ineficacia fruto de las buenas actuaciones de los internos juninenses.

Es verdad que una vez que llegó al equipo Tristan Spurlock, el perímetro estaba más dotado, si se tiene en cuenta a Federico Marín, Alexis Elsener y Jonathan Maldonado. El ex extranjero de Quimsa le aportó dividendos en el ataque a los formoseños, pero en defensa el norteamericano brilló por su ausencia. En ese sentido, Crawford y Clark no cumplen con el estereotipo de jugador yankee porque tienen cualidades para la marca tanto que se cristalizan en los rebotes y en los tapones. el mismo destino corre Tayavek Gallizzi que aporta su granito de arena.

Argentino de Junín fue un rival que le jugó de igual a igual a la Unión de Formosa. Los de Eduardo Japez estuvieron palo a palo en base a los buenos pasajes del partido de Cequeira, Cangelosi y Massarelli que alimentaron a Kemp y Phillips. Ninguno de los dos equipos en cancha pudieron establecer una diferencia importante en el juego, hasta que La Unión puso la barba en remojo, ajustó las marcas y mantuvo la regularidad ofensiva durante los últimos tramos del encuentro.

Los jugadores más destacados del encuentro fueron Jonathan Maldonado que anotó 21 unidades, Alexis Elsener aportó 16 puntos y Anthony Young sumó 15 tantos. Por el lado de los bonaerenses, Luciano Massarelli y Anthony Kent aportaron 13 y 11 unidades, respectivamente.

Los puntos que debe mejorar el equipo formoseño son lograr que no les conviertan más de 70 puntos, añadirle a eso intensidad defensiva y ,sobre todo, no flaquear en los momentos más álgidos del juego tal como ocurrió en la gira que llevó a cabo en Córdoba. En el aspecto ofensivo, el contrataque tiene que ser la mejor carta de presentación porque de esa manera La Unión podrá discutirle el poder a los mejores equipos de la Liga Nacional.