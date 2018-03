Esa bonita "obsesión"

Google Plus

El basquetbol nacional atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel internacional. Luego de un año en el cual ningún argentino llegó a la fase final de esta competición, Bahía Basket le devolvió la memoria y el protagismo al básquetbol albiceleste en el 2017. Llegando al Final Four y con chances de disputar el último partido por título. Campeonato en el cual se consagró bicampeón Guaros de Venezuela.

En este recuento del pasado se repite un presente protagonista, es el caso de Estudiantes de Concordia. El conjunto entrerriano llegó a la final de la Liga Sudamericana y cayó frente al ya mencionado poderoso equipo venezolano. Ganador de todos los títulos a nivel continental del 2017.

El camino de San Lorenzo:

Fase de grupos

101-96 vs Mogi Das Cruces (Brasil), 116-51 vs Español de Talca (Chile), 87-82 vs Paulistano (Brasil).

Semifinales:

83-59 vs Fuerza Regia (México), 68-64 vs Mogi Das Cruces (Brasil), 73-65 vs Ferro.

El camino de Regatas:

Fase de grupos:

88-73 vs Hebraica Macabi (Uruguay), 80-62 vs Estudiantes de Concordia, 90-76 vs Leones de Ponce (Puerto Rico).

Semifinales:

92-84 vs Bauru (Brasil), 91-61 vs Estudiantes de Concordia, 68-79 vs Guaros de Lara (Venezuela).

El camino Estudiantes de Concordia:

Fase de Grupos:

81-66 vs Leones de Ponce (Puerto Rico), 62-80 vs Regatas, 71-54 vs Hebraica Macabi (Uruguay).

Semifinales:

78-73 vs Guaros de Lara, 61-91 vs Regatas, 93-88 vs Bauru (Brasil).

El Final Four se disputará el 24 y 25 de marzo (con sede a definir y horario a definir). En primer turno será entre San Lorenzo vs Estudiantes de Concordia, luego chocarán Regatas vs Mogi Das Cruces

Todos los campeones desde el nuevo formato de competición:

2017: Guaros de Lara (Venezuela)

2016: Guaros de Lara (Venezuela)

2015: Bauru (Brasil)

2014: Flamengo (Brasil)

2013: Pinheiros (Brasil)

2012: Pioneros de Quintana Roo (México)

2010: Regatas Corrientes (Argentina)

2009: Peñarol de Mar del Plata (Argentina)

2008: UniCEUB (Brasil)

2007: Peñarol de Mar del Plata (Argentina)