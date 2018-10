76ers perseveró, conquistó y a punto de cerrar la serie

Ben Simmons y Joel ciertamente no son jugadores de tiempo, y JJ Redick brindó el liderazgo veterano que Filadelfia necesitaba desesperadamente. Simmons fue el primero en hacer una victoria de triple doble en Johnson Johnson de 1980 en la década de 1980 el sábado para tomar un 3- 1 líder en su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Dwyane Wade podría tirar a los 76ers en los minutos finales antes de ir a casa con la oportunidad de cierra el heat en el Juego 5 el martes. Wade lideró a todos los anotadores con 25 puntos en el banquillo del Heat, 12 de ellos en el cuarto. Pero no fue suficiente.

Sin contrato y sin dar a conocer que se puede venir

"Estoy concentrado en el próximo juego, tratando de ganar ese", afirmó Wade.

Wade no tiene un contrato para la próxima temporada. Se dice que, si juega, volverá con Miami, aunque no hay garantías. Y eso significa que el sábado ha sido un uniforme de calor. Si él sabe lo que depara el futuro, no ofreció ninguna pista. Wade llevó a cabo el esfuerzo de regreso, con el Heat abajo seis y menos de 2 minutos por jugarse. Su jugada de tres puntos obtuvo el margen a la mitad y sus siguientes dos goles fueron para Miami en uno cada vez.

Simmons se convirtió en el primer novato desde Magic Johnson en 1980 en publicar un triple-doble en los playoffs: 17 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. Joel Embiid terminó con 14 puntos y 12 rebotes para Filadelfia.

El Heat no se acercó más

Goran Dragic anotó 20, James Johnson tuvo 15 y Hassan Whiteside terminó con 13 puntos y 13 rebotes para Miami, que ahora necesita sacar algo de historia. El Heat ha borrado una desventaja de 3-1 una sola vez, en 1997 contra Nueva York. Heik Erik Spoelstra, sosteniendo su índice de pulgar y dedo a un milímetro de distancia. "Eso es lo que hace que este juego sea difícil. Hicieron jugadas más grandes que nosotros en el último cuarto ".

Una escena salvaje es la historia del segundo trimestre

Filadelfia Darío Saric lo conduce por la banda derecha y tuvo su regate golpeó de distancia por Justise Winslow, y cuatro jugadores de la herida en el suelo a su paso por el balón suelto. Josh Richardson se llevó la peor parte, siendo embestido por Embiid. Richardson se quedó abajo por más de un minuto, finalmente lo ayudó a ponerse de pie y a la sala de descanso de Miami.

"Tenemos que terminarlo", atestiguó Simmons

Los 76ers siguieron golpeando a Miami en la segunda mitad también, trabajando en el marcador. Y ahora le espera el martes, con Filadelfia, que viene de un título de Super Bowl y la corona de Villanova en la NCAA, al borde de otra celebración.

SEGUNDO MALAS

Filadelfia superó a Miami después del medio tiempo en los cuatro partidos: 74-43 en el Juego 1, 61-57 en el Juego 2, 65-44 en el Juego 3 y 50-41 el sábado.