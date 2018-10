La Liga Femenina en Playoffs

La segunda edición de la Liga Nacional Femenina 2018 se encuentra en instancia de playoffs. Recordemos que en esta categoría se desempeñan pocos equipos; por ende, esta segunda edición de la temporada se dividió en dos torneos, el actual que finalizara el 13 de mayo y un segundo que se jugara desde el sábado 26 de mayo hasta el lunes 9 de julio.

A su vez, esta condición produce que todos los equipos clasifiquen a los playoffs, por lo que la etapa regular únicamente marca los cruces de a acuerdo a las posiciones en la tabla. En este primer torneo son los siguientes: Quimsa (1) vs. Vélez (8); Berazategui (2) vs. Rocamora (7); Obras Basket (3) vs. Ameghino (6); Unión Florida (4) vs. Las Heras Básquet (5).

Los primeros encuentros de la fase cuadrangular se realizaron en fin de semana pasado, en todos los encuentros los equipos victoriosos fueron aquellos que completaron la etapa regular en los puestos más altos (1 al 4). Este sábado se realizarán los segundos enfrentamientos, aquellos que pueden definir o no los pases a semifinal. De necesitarse un tercer partido se realizarán el domingo.

El final 4 se realizará en el Estadio Obras (Av. Del Libertador 7395), Ciudad de Buenos Aires, con transmisión de DEPORTV. Las semifinales se jugarán el sábado 12 y la final el domingo 13.

Cabe mencionar que el director deportivo de La Liga Femenina, Sebastián Bilancieri, informó que se otorgaran -por la Asociación de Clubes de Básquetbol- cuatro plazas para la tercera edición de la competencia, a disputarse a partir de marzo de 2019.

Horarios del sábado

21:00 QUIMSA – VÉLEZ (ESTADIO CIUDAD)

21:00 OBRAS – AMEGHINO (OBRAS SANITARIAS)

21:30 BERAZATEGUI - ROCAMORA (ESTADIO BERAZATEGUI)

21:30 UNIÓN FLORIDA - LAS HERAS (UNION FLORIDA)