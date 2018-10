Celtics vs Cavaliers: Boston a paso firme hacia las finales

Los Boston Celtics cierran su localía con un 2-0 a favor, ventaja que nunca desperdiciaron en playoffs en su historia. De esta forma las estadísticas dicen que lograran llegar a la final por primera vez desde 2010. Y la serie se ve verdaderamente favorables para los hombres de verde.

Los Cleveland Cavaliers se encontraron con una pared sin fisuras, que parecen no poder escalar, ni el empujón de 42 puntos que les da su estrella Lebron James es suficiente. El alero no encuentra soporte en sus compañeros. Boston parece haber encontrado la clave, la presión a Lebron podría no ser la respuesta, se encargaron de aislarlo, una férrea marca al resto de sus compañeros, cortan los pases y lo obligan a tomar la mayor cantidad de tiros posibles desde posiciones poco favorables. A esto se le suma la gran compenetración entre sus jugadores, variantes ofensivas a base de estrategia y juego en equipo, y una defensa tenaz que no da pelota por perdida.

Jaylen Brown volvió a ser el mejor jugador de los Celtics con 23 puntos, Terry Rozier, que anotó 18 lo secundo, junto al dominicano Al Horford que terminó con un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes, de esta forma los de Massachusetts llevan a 9-0 el récord de local en estos playoffs.

En Cleveland brilló James, seguido por Kevin Love con 22 tantos y 15 rebotes, del resto poco se puede hablar, Korver con 11 puntos fue el tercer máximo anotador. La serie se muda a la casa de los Cavs este sábado, cuando el King Lebron buscará el punto que lleve a esperanzas a unos caballeros sin rumbo.

Líderes:

Celtics: Brown ( 23 puntos ), Horford ( 10 rebotes ), Smart ( 9 asistencias)

Cavaliers: James (42 puntos, 10 rebotes, 12 asistencias), Love (22 puntos, 15 rebotes)