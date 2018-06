"Tengo muchos sueños y espero poder cumplirlos"

José Montero es: basquetbolista, santiagueño y tiene 23 años. Dio sus primeros pasos en Quimsa “Empecé a los 5 años porque me gustaba el básquet. Iba a ver todos los partidos de Quimsa con mi papá y tenía el club a la vuelta de mi casa” declaró; se desempeñó en varios clubes y hace un año volvió a su cuna para deslumbrar.

En esta cuarta edición de la Liga de Desarrollo ,el club de Santiago del Estero se consagró campeón. Tras sorprender en la semifinal al vencer 86-79 a Bahía Básket -el último campeón y uno de los favoritos-, llegó la noche de la final en condición de local; se enfrentaron a Comunicaciones y vencieron con un amplio margen de 94-77.

José Montero fue galardonado como el MVP de Final Four, sus números en la final fueron 20 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Sobre esto nos comentó: “Es un premio a todos. A mí, por el sacrificio, las ganas, el trabajo y la pasión que le pongo a esto. Y también a mis compañeros, porque sin ellos tampoco podía lograr nada”.

Llegar a la última instancia de un torneo no es poca cosa y esto genera muchos sentimientos en cualquier deportista, al consultarle a Montero como vivió las horas previas a esa final nos cuenta: “Nervioso no. Si muy ansioso, quería que llegue el partido y empezar a jugar. La siesta antes del partido no pude dormir casi nada. Después cuando llegó el partido me relajé un poco más y disfrute de jugar una final, porque no se juega una todos los días.”

La próxima parada de Quimsa será Sao Pablo, donde se enfrentará con el Paulistano el próximo 15 de junio, el campeón de la Liga de desenvolvimiento de Brasil. Con este partido entre ceja y ceja, José aseguró: “Estamos preparándonos muy bien. Tratando de mejorar en cosas nuestras para no cometer errores. Sabemos que ellos son un equipo duro y que va a ser un partido muy difícil.”

Este torneo es muy joven, la Liga de Desarrollo recién se realizó por cuarta vez. Este es un proyecto muy importante a nivel local, un crecimiento en el básquet argentino; por eso le consultamos al MVP del equipo campeón del 2018 como ve la actualidad del torneo: “Es una liga que sirve muchísimo. Para los que no tienen tantos minutos en liga, les sirve para mantenerse en ritmo y desarrollar otras cosas en el juego; aquellos que son más chicos de edad, los mantiene en competencia continuamente y lo hace vivir cosas semejantes a lo que es la liga nacional salvando las diferencias. Pero viajan con los jugadores, comen con ellos, observan cómo es la vida del jugador profesional”.

Ondeando su vida personal nos interesó saber sobre los sueños de José dentro de este deporte, sobre todo tras su gran desempeño en esta temporada: “Yo aspiro a lo más alto. Me esfuerzo y me sacrifico para ser el mejor que pueda. Después el destino y un poco de suerte te lleva a distintos lugares”. Para poder lograr esto, Montero tiene un gran apoyo y sostén de su familia, que lo sigue sin importar donde juegue; hoy en su ciudad natal.

Por último, nos aseguro que no es fanático de ningún jugador, pero admira a Manu Ginóbili; y al consultarle por sus candidatos en los torneos profesionales nos contestó: “La NBA los Warriors y en la Liga veo mejor a San Lorenzo”.