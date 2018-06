Declaraciones postpartido de Argentina vs Uruguay

La victoria contundente ante Panamá (87 a 62) en un poblado estadio sanjuanino le dio un respiro importante al Alma Argentina. Si bien es cierto el conjunto centroamericano no demostró demasiada resistencia, las virtudes que expusieron los pupilos de Sergio Hernández fue tremendamente implacable.

En los aspectos del juego, y también numéricos, se destacaron Facundo Campazzo que anotó 9 puntos y 12 asistencias y Patricio Garino, cuya arma principal fue la eficacia en sus lanzamientos, (4/5 en dobles y 3/3 en triples) anotó 20 puntos. A "Facu" le sentó muy bien la temporada que tuvo en el Real Madrid no sólo por cuestiones meramente relacionadas con los títulos obtenidos ( Liga Endesa y Euroliga) sino porque fue un gran relevo del experimentado Sergio Llul y "Pato" va encontrando su rol dentro del juego que propone la "Oveja" Hernández.

Puntos destacados de la conferencia de prensa de Sergio Hernández

"En gran parte diría que a lo largo del partido, con las distintas formaciones, jugamos con una idea de tener dinámica, buena ocupación de espacios, fuerte caída del pick and roll y liberar a los tiradores. En algún momento se nos dio y en otros no tanto, pero me parece que tuvimos una idea concreta, coherente y que vamos a seguir intentando en Montevideo".

"A mí no me gusta retocar mucho los equipos cuando están en un ritmo positivo. Si yo fuera jugador, me gustaría poder disfrutar más cuando estuviera enganchado, en un buen momento y con buena química con el resto de los jugadores, porque no siempre se da".

"Tenemos buenos definidores de pick and roll, como lo son Delía, Acuña, Scola o Saiz. Particularmente creo que fue el mejor partido de Marcos Delía en la historia de la selección por muchas cuestiones: no dejó jugar a los grandes de ellos en ningún momento, defendió tremendamente, reboteó, metió puntos, asistió. Estuvo sólido".

"Hoy se vio un poco a Brussino, que había estado un poco fuera de su equipo en España y al principio como que le costaba, algo bastante natural. Al contrario, tanto a Campazzo, como a Garino y Vildoza se los notó muy en ritmo, muy en forma, porque para ellos es casi una continuidad. Hay que buscar el equilibrio y no estar llorando porque algunos están cansados y otros fuera de forma, simplemente hay que acomodarlos".

Facundo Campazzo detiene su mirada en Uruguay

"Contra ellos tenemos esa derrota en casa, así que tenemos que ir a buscar la victoria. Va a ser un partido durísimo por todo lo que representa Uruguay: son intensos, juegan bien al básquet. El que marque los ritmos del partido va a ser el que más chances va a tener de llevarse el juego, así que tenemos que estar tranquilos, jugar, disfrutar y poner nuestra identidad".