Declaraciones postpartido, Argentina vs Uruguay

El domingo por la noche, la selección mayor jugo su segundo encuentro en la tercer ventana FIBA. Finalizó así la primera etapa en el camino de las eliminatorias para el mundial China 2019. Venció a Uruguay con un contundente 102 a 58 y le arrebató así el primer lugar del grupo A, que ahora ocupa con cinco victorias y una derrota. La figura del encuentro fue Luis Scola, quien jugó 34 minutos y terminó con 29 puntos, 11 rebotes (2 ofensivos), 4 asistencias y 2 tapas.

Finalizado el encuentro Hernández y Brussino (14 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias) hablaron con los medios. Cabe destacar en el análisis de juego, en la superioridad que tuvo anoche nuestra selección, las palabras del técnico: “Argentina tuvo la inteligencia de hacer notar las ausencias de Uruguay. Fuimos intensos y pudimos sacar una diferencia impensada en la previa, pero que valoramos mucho”.

Pero además supo resaltar como se esta conformando el equipo. Recordemos que la selección comenzó hace algunos años un cambio en el plantel, donde aquella generación dorada que consiguió destacar con sus logros hoy es casi invisible en los nombres. Algo lógico del pasar de los años, pero que a veces trae complicaciones en los equipos, este no es el caso de Argentina. “Lo mejor que me llevo es que estamos logrando construir una identidad propia, creciendo como equipo y corrigiendo algunas de nuestras falencias. Me alegra eso. Estamos proyectando una idea de juego clara, que va más allá de este partido y el del jueves” declaro Hernández, cabe resaltar la identidad y el crecimiento en este equipo.

Por último y con una clara relación con la unión del grupo, podemos nombrar las palabras del alero Nicolas Brussino “Jugamos como equipo, nos pasamos bien la pelota, tuvimos constancia y logramos sostener la concentración en todo el partido. Y eso es lo que más rescato”.