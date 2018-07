Liga Nacional: así se arman los equipos para la temporada 2018/19

Lejos de aquel debate feroz, casi sin tregua, entre la ADJ (Asociación de Jugadores) y la ADC sobre la cantidad de extranjeros que recalaban en el país y que puso en duda la vigencia de los jugadores nacionales, en la actualidad el panorama es radicalmente distinto. El contexto económico signado por la inflación, la volatilidad en el mercado, la fluctuación constante y el aumento del precio del dólar dieron un golpe de efecto a los clubes que participarán en una nueva temporada de la Liga Nacional.

El primer sacudón se produjo en Junín, más precisamente en las huestes de Argentino que anunció que no estará en la Liga Nacional y venderá su plaza en la máxima categoría. El mismo camino podría seguir Estudiantes de Concordia (único representativo de Entre Ríos) en caso de que no consiga los sponsors necesarios. Atenas y Olímpico anunciaron que bajarán sus presupuestos y apostarán a juveniles y a las fichas U23. En el caso del Griego cordobés, no seguirán Donald Sims, Roquez Johnson y Jerome Meyinsse, por el lado del Negro bandeño no contará con Ramón Clemente, Damián Tintorelli y otras fichas mayores que estuvieron la temporada pasada. A pesar de eso, lograron la continuidad de su base emblemático Maximiliano Stanic.

El abrupto incremento del dólar hizo que muchos equipos renegociaran de otra manera el contrato de los extranjeros, a sabiendas de que el nuevo escenario indicaba que estos jugadores ganarían menos que la temporada anterior. Esto generó que las fichas nacionales vuelvan a ser el atractivo para todos los equipos y fundamentalmente aquellos planteles que buscan debatirle el título a San Lorenzo. Asi que no sería para nada descabellado que existan clubes que jueguen con un extranjero o directamente con ninguno.

Equipos:

Atenas: logró la contratación de Walter Herrmann y de Larry O´Bannon, la continuidad de Nicolás Romano y de Juan Fernández Chávez. Seguirán Franco Baralle, Mateo Chiarini, Leonardo Lema, Joaquín Lallana y Juan Cruz Oberto. DT: Nicolás Casalánguida

Bahía Basket: siguen Facundo Corvalán, Máximo Fjellerup, Santiago Vaulet, José Materán, Juan Pablo Vaulet, Leandro Bolmaro y Bautista Lugarini. Gerson Santo continuará una temporada más, esperan confirmación de Hernán Jasen y es muy complicado que continúe Anthony Johnson. DT: Sebastián Ginóbili

Boca Juniors: concretó dos incorporaciones rutilantes como Alejandro Konsztadt y Eric Flor. Siguen Lucas Gargallo (U23), Agustín Caffaro (U23) y Adrián Boccia. Tomás Cavallero (U23) también integrará el plantel. DT: Guillermo Narvarte

Comunicaciones: cerraron las incorporaciones de Miguel Gerlero y Matías Bortolín. Se suman a Facundo Giorgi y Luis Cequeira. Continuará José Defelippo (U23). DT: Ariel Rearte

Estudiantes de Concordia: tienen contrato Leandro Vildoza, Mateo Bolívar, Jasiel Rivero y sigue en el equipo Iván Catani (U23) al igual que Ramiro Rattero, Matías Alluchón (ambos juveniles) y Adrián Espinoza (extranjero y U23). Dejaron el equipo Sebastián Orresta y Lucas Victoriano dejó de ser el DT.

Ferro Carril Oeste: sumó a Sebastián Orresta y se aseguraron la continuidad de Kevin Hernández y Mauro Cosolito. Crece interés por Martín Leiva.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia: renovaron Shaquille Johnson, Juan Manuel Rivero, Franco Giorgetti, Eloy Vargas y Diego Romero como mayores. Abrocharon la llegada de Lucas Pérez y la continuidad de Manuel Buendía y Yoanki Mencia como U23. DT: Martín Villagrán.

Hispano Americano: se aseguró la continuidad de Marcelo Richotti pero todavía no sumó ni tampoco renovó fichas mayores.

Instituto: confirmó a Gastón Whelan, Santiago Scala, Facundo Piñero y Luciano González. van por Pablo Espinoza. DT: Facundo Müller

La Unión de Formosa: renovaron a Jonathan Maldonado, Federico Marín, Alexis Elsener, Chaz Crawford. Sumaron a Ignacio Alessio, Nicolás Zurschmitten (U23) y Jonathan Flowers. DT: Gabriel Picatto llega en lugar de Leandro Ramella.

Libertad de Sunchales: confirmó únicamente a Sebastián Saborido como DT. Es posible que renueven a los jugadores claves del ascenso a la LNB.

Obras Basket: renovó con Víctor Liz, Eric Anderson y Maurice Kemp. Siguen Luca Valusi, Fernando Zurbriggen y Lautaro Berra. También Phillip Lockett. Negocian continuidad con Pedro Barral. Tomás Zanzottera dejó el equipo de común acuerdo. DT: Gregorio Martínez.

Olímpico: siguen en el club Jonathan Machuca, Maximiliano Stanic y el cubano Karel Guzmán. Confirmada la continuidad de Adrián Capelli, Julián Pagura se suma al cuerpo técnico.

Peñarol: Nicolás Gianella sigue al igual que Alejandro Alloatti. Bruno Barovero, Nicolás Lauría, Lucas Arn y Damián Tintorelli cerraron sus contratos con la entidad marplatense. Juani Marcos y Joaquín Vallinotti son los juveniles del equipo.

Quilmes: Omar Cantón, Nicolás Ferreyra, Emiliano Basabe, Bruno Sansimoni (U23) y Juan de la Fuente como juvenil. Sebastián Morales se erigió en la nueva incorporación marplatense. DT: Javier Bianchelli.

Quimsa: continúan Nicolás de los Santos, Juan Ignacio Brussino, Leonel Schattman, Torin Francis y Roberto Acuña. Se suman como incorporaciones Leonardo Mainoldi y Federico Aguerre. Julián Ruiz retorna a la Fusión y ocupará ficha U23 junto a Gabriel Méndez Da Silva y Sebastián Lugo. DT: Silvio Santander.

Regatas: renovaron Javier Sáiz y Fabián Ramírez Barrios. Continúan en el plantel como U23 Juan Pablo Arengo, Erik Thomas y los juveniles Marco Giordano y Juan Pablo Corvalán. Sumaron a Tayavek Gallizzi. DT: Lucas Victoriano.

San Lorenzo: siguen la mayoría de los jugadores del plantel campeón: Nicolás Aguirre, Dar Tucker, José Vildoza, Marcos Mata, Mathias Calfani y Javier Justiz Ferrer. Los juveniles son Cristian Cardo y Juan Hierrezuelo. Puede volver Jerome Meyinsse, suenan Donald Sims, Lucio Redivo y Tyrone Curnell.

DT: Gonzalo García

San Martín de Corrientes: quedó con contrato Lucas Faggiano y hay una posibilidad de extender el contrato con Justin Keenan. Sigue Sebastián González como DT del conjunto rojinegro.