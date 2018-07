NBA: El agente libre más codiciado

Google Plus

Carmelo Kyam Anthony, baloncestista de Oklahoma Thunder, equipo del cual está saliendo y por ende ha quedado en la lista de 'agente libre' para que cualquier elenco tenga la oportunidad de firmar con él para sumarlo entre sus filas. Los equipos que están apuntando a reforzar su plantel con el alero de 34 años son los Ángeles Lakers, Miami Heat y Houston Rockets.

¿Cómo llegó a estar como agente libre Anthony?

Antes de ver sus posibles destinos, hay que tener claro lo que le lleva a tener que tomar dicha decisión a Oklahoma. Si bien es cierto que el rendimiento de Melo no es el que se esperaba de él, el motivo principal es económico.

La estrella de la franquicia, Russell Westbrook, percibirá la próxima temporada más de 35 millones de dólares. El recién renovado Paul George superará los 30, y Steven Adams más de 24. Si a ellos se le añade el salario de Anthony (casi 28 millones de dólares), los de Oklahoma entrarían de lleno en el impuesto de lujo. Deberán abonar casi 300 millones de impuesto, al superar el límite salarial estipulado por la liga (101,87 millones).

Tras haber ejercido su player option, Carmelo iba a continuar una temporada más con los Thunder, dispuesto a percibir el salario que le corresponde. En cambio, los Thunder desean quitarse el contrato para esquivar el impuesto de lujo, y en las próximas horas lo harán efectivo, por lo cual tiene oportunidad de llegar a uno de los elencos mencionados.

Posible compañero de LeBron en los Lakers

Los Ángeles Lakers buscar definir el armado de un equipo altamente competitivo para volver a estar entre las élites de la NBA. Por eso la adquisición de Anthony sería fundamental para la franquicia.

Con el transcurso de las temporadas, es evidente que el rol de estrella de Carmelo Anthony quedó atrás. Ahora se busca un equipo en el que pueda encajar y aportar lo máximo posible.

En cuanto a su relación con LeBron James es muy beneficiosa para el propio jugador. Muchos son los rumores de que no es un jugador centrado, capaz de controlar su ego. Puede deberse a la falta de un líder que le mejore, que sea un complemento perfecto para el jugador franquicia. Adaptarse a un nuevo rol.

El ex de Cleveland Cavaliers tiene una característica muy especial, dentro de un sinfín de recursos, y no es otra que sacar el mayor rendimiento de sus compañeros. En Lakers no busca tanto un jugador de renombre, centrando su atención en jugadores útiles, que aporten en numerosas facetas y ser un equipo polifacético.

Los Rockets el mayor apostador para quedarse con el Alero

Los Houston Rockets se postulan como uno de los equipos con más probabilidades de reclutar a Carmelo Anthony una vez que el jugador resuelva su salida de los Oklahoma City Thunder tal y como informó Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN.

A la marcha de Trevor Ariza a los Phoenix Suns se le suma ahora la salida de Luc Mbah a Moute, que pone rumbo a Los Ángeles Clippers por un año y 4,3 millones de dólares, por lo que los Rockets necesitan un alero titular para paliar esas dos bajas. Y el elegido podría ser Carmelo.

El pasado curso, Anthony firmó la peor temporada de su carrera en la NBA con 16,2 puntos, 5,8 rebotes y 1,3 asistencias por partido. Ahora, la presencia de su amigo Chris Paul en Houston podría acercarle a la franquicia de Texas.

¿Llegaría al lugar del Este menos probable?

La búsqueda del Heat de Carmelo Anthony escaló esta semana cuando el Heat recibió permiso de Oklahoma City para reunirse con el delantero 10 veces All-Star. Anthony se reunió con oficiales del Heat y Houston Rockets en la liga de verano de la NBA en Las Vegas, según Adrian Wojnarowski de ESPN.

El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, aboga por la contratación de Anthony, según el informe de ESPN. Una fuente del equipo confirmó que el Heat está intrigado, creyendo que todavía puede ayudar a una ofensiva de Heat que empató en el puesto 23 en la NBA al anotar 103.4 puntos por juego.

Aunque el Heat estaría muy abierto a un cambio por Anthony, el Thunder aparentemente busca perder sueldo, no agregar el tipo de ofertas a largo plazo que el Heat ha estado comprando.

El Heat puede superar el impuesto para volver a firmar a Wayne Ellington sin usar ninguno de esos vehículos para fichar a jugadores.

Anthony, viene de una temporada en la que promedió 16.2 puntos, su marca más baja de su carrera, y lanzó el peor 40.4 por ciento de su carrera desde el campo. Promedió solo 11.8 puntos y lanzó un 37.5 por ciento desde el campo para el Thunder en su derrota en la primera ronda ante Utah.

Pero Anthony promedió 24.1 puntos y lanzó un 44.9 por ciento en 15 temporadas en la NBA y ha sido uno de los principales anotadores de la NBA en los últimos 20 años. Si se unía al Heat, podría jugar como ala-pívot en el frente de ataque con Hassan Whiteside y Josh Richardson.

Anthony es un alero pequeño natural, pero en esta etapa de su carrera sería vulnerable a la defensiva contra algunos aleros pequeños, aunque James Johnson podría recoger algunas de esas asignaciones si Anthony se emparejara con Whiteside y Johnson a veces.

El problema es que no tiene dinero para contratarle como agente libre, por lo que espera que Oklahoma City le compre o estire a tres años su contrato de $27.9 millones.

Para que esta operación se lleve a cabo es clave que su amigo Dwyane Wade regrese con el Heat con una excepción de nivel medio de $5.3 millones y ofrecerle un contrato a Melo por el mínimo de veterano de $2.4 millones este verano. El Heat también pudiera ofrecer a su centro Hassan Whiteside por el que a día de hoy nadie ha pedido un intercambio, bien porque ha perdido valor o porque los centros ya no están de moda.

¿Puede encajar en algún posible nuevo elenco?

Si Anthony puede recuperar su golpe de disparo, tendría mucho sentido como anotador secundario (o primario con unidades de banco) para cualquier contendiente. Anthony probablemente vería sus intentos de triples saltar en Houston bajo Mike D'Antoni, quien según se informa está bien con entrenar a Carmelo nuevamente luego de algunos tumultuosos momentos en Nueva York.

Los Lakers ciertamente podrían usar disparos luego de terminar con el segundo peor porcentaje de triples de la liga la temporada pasada. El Heat tampoco rechazaría la ofensiva. Pero hay preocupaciones sobre el acondicionamiento y la defensa con Anthony. No se puede negociar con Erik Spoelstra, y cualquier equipo de la Conferencia Oeste que intente competir con los Warriors está poniendo una gran señal en la espalda de Anthony que dice '¡Ataque aquí! ¡Gran enfrentamiento!'

Anthony es como cualquier otro atleta profesional. Tiene una gran cantidad de orgullo y confianza en sí mismo, rasgos que le permitieron convertirse en uno de los mejores anotadores en la historia de la NBA.

Pero en cierto punto, debe reconocer sus limitaciones. Anthony no puede producir regularmente contra alineaciones de élite, y se convierte instantáneamente en un objetivo defensivo.

Hay una razón por la cual Russell Westbrook y Paul George tuvieron una calificación neta significativamente más alta con Anthony fuera de la cancha (14.4 en comparación con 4.9).

En esta etapa de su carrera, Anthony podría sobresalir como un cubo contra las segundas unidades. Por supuesto, eso es si está dispuesto a hacerlo... ¿Cuál es el objetivo de Carmelo Anthony? Esta es la bifurcación en el camino para Anthony.