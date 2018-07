Se avecina un certamen U21 en Salta

Poco a poco se fue gestando y en las últimas horas se dio a conocer por medio de un comunicado de la Confederación de Básquet junto con el Gobierno de Salta que se realizará un torneo U21 en el estadio Delmi de Salta Basket desde el 30 de julio hasta el 5 de agosto.

En esta competencia, no estará dirigiendo Sergio Oveja Hernández. Quien si estará será el asistente del entrenador, Silvio Santander, quien tendrá la responsabilidad de potenciar las figuras juveniles de mayor proyección.

A continuación te presentamos los rivales y el fixture que tendrá este campeonato:

30/07

16:30 Paraguay vs Uruguay

18:45 Brasil vs Chile

21:00 Argentina vs Perú



31/07

16:30 Perú vs Paraguay

18:45 Uruguay vs Brasil

21:00 Chile vs Argentina



01/08

16:30 Perú vs Uruguay

18:45 Paraguay vs Chile

21:00 Argentina vs Brasil



02/08

Fecha libre para todos



03/08

16:30 Chile vs Perú

18:45 Brasil vs Paraguay

21:00 Uruguay vs Argentina



04/08

16:30 Perú vs Brasil

18:45 Uruguay vs Chile

21:00 Argentina vs Paraguay



05/08

Definición del torneo

16:30 5° vs 6°

18:45 3° vs 4°

21:00 1° vs 2°

Santander por cierto ya dio la lista, la cual cuenta con 14 jugadores:

Bases: Fernando Zurbriggen (Obras Sanitarias), Facundo Corvalán (Bahía Basket) y Lautaro López (Baskonia).



Escoltas: Maxi Fjellerup (Bahía Basket), Santiago Vaulet (Bahía Basket) y Matías Solanas (San Martín de Corrientes).



Aleros: Leonardo Lema (Atenas) y Ayan Nuñez Carvalho (sin club tras su paso por la Universidad en EE.UU.).



Ala pivotes: Maximiliano Andreatta (Harcum College de Philadelphia), Enzo Rupcic (Instituto) y Tomás Chapero (Bahía Basket).



Pivotes: Lautaro Berra (Obras Sanitarias), Andrés Germano (Boca) y Santiago Bruera (Florida Atlantic NCAA).

El torneo sirve más que nada para poder seguir mejorando las virtudes de los jóvenes argentinos que poco a poco se van ganando su lugar en la consideración del DT argentino.