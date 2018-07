El paso a paso del Mercado de la NBA

Google Plus

La saga de Kawhi Leonard en San Antonio finalmente ha terminado. También lo es el tiempo de DeMar DeRozan en Toronto.

Un éxito de verano de la NBA se logró este miércoles, con los Spurs enviando a Leonard a los Raptors, semanas después de que el descontento JMV de las finales de la NBA pidiera un intercambio, como parte de un acuerdo que también tiene a DeRozan dejando Toronto para llegar San Antonio. Los Spurs también obtuvieron a Jakob Poeltl y una selección de primera ronda en el draft de 2019, mientras que los Raptors adquirieron a Danny Green.

Para Leonard y los Spurs, finalmente hay un cierre para una relación que obviamente se fracturó irreparablemente y se convirtió en una telenovela a medida que avanzaba la temporada. Para DeRozan, quien a menudo profesó su amor por Toronto, la reacción inicial pareció ser de ira y frustración.

"No hay lealtad en este juego", escribió DeRozan en una historia de Instagram que apareció en las primeras horas del día de hoy, más o menos cuando los medios informaron que el intercambio se acercaba a la etapa inminente. DeRozan no hizo referencia específica al comercio en esa publicación. Pero su mensaje no necesitaba exactamente la traducción.

El intercambio es una movida enorme y potencialmente arriesgada para ambos equipos.

Leonard apareció en solo nueve juegos para los Spurs la temporada pasada debido a una lesión en la pierna derecha algo misteriosa, y el nivel de severidad fue algo que incluso algunos de sus ahora ex compañeros de equipo supuestamente cuestionaron la temporada pasada mientras San Antonio intentaba calificar para los playoffs de la Conferencia Oeste. El estado de salud de Leonard, incluso ahora, es públicamente desconocido.

Además, puede ser agente libre el próximo verano. Cuando pidió a los Spurs para un intercambio hace semanas, se dejó en claro que quiere jugar para Los Angeles Lakers. Eso significa que los Raptors están entrando en este acuerdo sabiendo que podrían haber entregado una estrella como DeRozan por alguien que podría no estar en Toronto por mucho tiempo.

DeRozan ha liderado a los Raptors en anotaciones en cada una de las últimas cinco temporadas. Fue clave para que Toronto ganara 59 partidos y se asegure el sembrado No. 1 para los playoffs de la Conferencia Este la temporada pasada. Pero después de ser barridos en la segunda ronda por Cleveland, los Raptors decidieron que eran necesarios cambios masivos: primero el despido del entrenador del año Dwane Casey, y ahora el canje de un perenne All-Star que alguna vez declaró 'Soy Toronto'.

La lesión de Leonard la temporada pasada se describió como tendinopatía del cuádriceps derecho, y los Spurs lo incluyeron en sus informes de lesiones durante gran parte del año, citando 'manejo de lesiones'. Durante la temporada 2016-17, promedió su mejor marca personal de 25.5 puntos y fue tercero en la votación MVP.

Tanto DeRozan como Leonard están programados para presentarse en Las Vegas la próxima semana en un campo de entrenamiento de baloncesto de EE. UU., Que será dirigido por el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich.

Warrios desperdiga el contrato del Coach Kerr

Los Golden State Warriors han ampliado el contrato de su entrenador, Steve Kerr, según anunció la franquicia, "por varios años”, según explicó el general manager de la franquicia, Bob Myers. Kerr, de 52 años, acababa de terminar el cuarto de sus cinco años de contrato de 25 millones de dólares que firmó en 2014. No se anunciaron de inmediato los detalles de la extensión.

Kerr a comandado 83 encuentros, de los cuales acumula 63 victorias y sólo 20 derrotas en los últimos años en playoff, el mejor porcentaje de triunfos de la historia de la NBA.

Otros movimientos en el Mercado de la NBA

Portland corta al pívot Georgios Papagiannis, que fichará en el Panathinaikos (Grecia) por tres años.

Milwaukee firma contrato por un año al pívot Brook Lopez.

Sacramento envía al escolta Garrett Temple a Memphis a cambio del escolta Ben McLemore, el pívot Deyonta Davis y dinero hasta la 2ª ronda de 2021.

Cleveland corta al pívot Kendrick Perkins.

Agente Libre: Brooklyn firma contrato por dos años al base Shabazz Napier.

Toronto corta al escolta Alfonzo McKinnie.

El pívot Roy Hibbert anuncia su retirada.

Milwaukee firma contrato por tres años al ala-pívot Ersan Ilyasova y retira la Qualifying Offer al pívot Marshall Plumlee, por lo que será agente libre sin restricciones.

Philadelphia renueva por un año al pívot Amir Johnson.

Dallas firma contrato por tres años con opción del equipo a otro al base rookie Jalen Brunson.

Brooklyn firma contrato por tres años con opción del equipo a otro más al alero Rodion Kurucs.

Indiana firma un contrato de un año con opción no garantizada a tres más al ala-pívot Alize Johnson.

Denver firma contrato por un año al base Isaiah Thomas.

New York corta al alero Troy Williams.