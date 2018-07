Lo que proporcionó el Showcase de LNB

Google Plus

La AdC organizó el pasado fin de semana el Showcase de La Nacional de Básquet de Argentina en "la ciudad del pecado" Las Vegas, proveniente del Estado Nevadas, E.E. U.U. Dicho evento sirve para que jugadores universitarios o de otros equipos tengan la oportunidad de salir de su país con un contrato profesional y poder brillar.

Al mismo tiempo participan los Coach para ver que jugador de dicho país podrán traer no sólo a su elenco, sino también en la liga nacional. Aunque en los últimos años no viene mostrando positivismo en nuestro país debido a que los jugadores que llegan no muestran gran potencial futurístico, en cuanto a la calidad y efectividad.

El Showcase 2018

La Asociación de Clubes de Básquet de Argentina realizó el pasado viernes la presentación de su Showcase en el Hooters Casino Hotel de Las Vegas.

El presidente de la AdC, Fabián Borro, dio las palabras de bienvenida: “Les agradezco por la participación en el Showcase de nuestra Liga, en esta primera edición en Las Vegas. Compartir este lugar con las más importantes ligas del mundo, que vienen a presentarse, nos llena de orgullo. Estamos por empezar la edición 35ª, es la liga más importante de Latinoamérica, la de mayor tradición, y ahora damos un paso más con este evento histórico para nuestra organización”.

Fabián Borro desde el Showcase de la @LigaNacional en Las Vegas: "Esto es un paso más, para seguir buscando hacer crecer nuestra marca y que los jugadores libres puedan probarse y mostrarse ante los entrenadores y dirigentes de la Liga Nacional" — Reloj de 24 (@Relojde24) 16 de julio de 2018

Por su parte, el promotor mexicano Armando Valadez, encargado de la logística del evento, aseguró: “Es un honor para mí trabajar con la Asociación de Clubes de Básquet de Argentina. Desde Vala Sports Management llevamos varios años desarrollando campus en Las Vegas y nos pone muy felices trabajar con un equipo tan profesional como el que tiene la liga argentina”.

Luego de las palabras protocolares, los más de 40 jugadores inscriptos se presentaron uno a uno ante los entrenadores, mánagers y dirigentes argentinos. También recibieron sus camisetas de entrenamiento y expresaron su gratitud por tener esta posibilidad de mostrarse.

Catapult fue parte del Showcase

Al igual que en La Liga, Catapult sumistró su sistema a todos los jugadores del Showcase organizado por la Asociación de Clubes de Básquet de Argentina en el marco de la Liga de Verano de Estados Unidos, para tener un análisis exhaustivo de su rendimiento. Alrededor de casi 50 jugadores son observados por entrenadores, mánagers y dirigentes argentinos, con posibilidades de continuar su carrera en nuestra competencia nacional.

La participación de los Coach argentinos

El Showcase Sumer League tiene como propósito estudiar y analizar posibles extranjeros que pueden ser fichados por los clubes para la próxima edición de la Liga Nacional.

Gregorio Martínez, entrenador de Obras Basket, participó en representación del conjunto aurinegro en el Showcase de Las Vegas, que sirvió para conocer de cerca potenciales refuerzos extranjeros. El entrenador Nicolás Casalánguida observó en Estados Unidos los extranjeros que podrían adecuarse a su equipo.

Además, estuvieron presentes en el Showcase: Nicolás Casalanguida (Atenas), Hernán Laginestra (Ferro), Facundo Müller (Instituto), Guillermo Narvarte (Boca), Marcelo Richotti (Hispano), Ariel Rearte (Comunicaciones), Gregorio Martínez (Obras), Silvio Santander (Quimsa), Diego Vadell (asistente en La Unión) y Martín Villagrán (Gimnasia), quienes coordinaron algunos ejercicios con los jugadores extranjeros, muchos de ellos con experiencia en la G-League (la Liga de Desarrollo de la NBA) e incluso en la propia NBA.

Una finalización grata

El pasado domingo en el gimnasio del colegio Valley High School de Las Vegas, se desarrolló la última jornada del Showcase. A los 39 jugadores inscriptos que ya estaban participando desde el sábado se sumaron otros 12, superando en total la cifra de 50 entre quienes fueron observados por entrenadores, managers y dirigentes de La Liga de nuestro país.

Los integrantes de la AdC y participantes de la LNB finiquitaron el Showcase muy conforme por el nivel logrado (en cuanto a los jugadores) y la experiencia adquirida. Solo esperan lograr integrar un buen nivel para la competición local y que genere buen futuro al básquet argentino.