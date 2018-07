La selección femenina U17 embolsó la clasificación

El seleccionado argentino femenino de Básquet derrotó este martes a Nueva Zelanda, por 60 a 52, en el tercer y último encuentro de la fase inicial del Mundial Femenino U17 que se desarrolla en Bielorrusia. Con esta victoria, se quedó con el segundo puesto del Grupo C.

Argentina inició el partido que le bajaría la persiana a su fase de grupos, con las mismas cinco que lo hicieron en los anteriores dos cotejos. Si bien el comienzo le costó, pasado el promedio niveló las acciones. En ese arranque, se vio rápidamente abajo 2-7, producto de un despliegue oceánico que lastimó hundiendo el balón en la pintura.

Cuando la celeste y blanca ajustó en su costado del campo, el rival, a lo ya hecho, le sumó sacar el balón, o bien jugar con el reverso, pero al no mostrar tanta puntería, la situación favoreció a la escuadra criolla. La Selección salió del letargo a base de explotar el uno contra uno, el cual, patentado por un buen pasaje de Rocío Cejas, y luego apuntalada por Sofía Acevedo, disimuló los problemas en ataque y les permitió a las nuestras llegar al segundo cuarto solo tres por debajo (13-16).

La Albiceleste continuó mostrando una quietud perjudicial al momento de hacer daño, y en su cilindro, un par de desajustes al seguir los cortes, sumado a no llegar a las tiradoras, hizo que quedaran 11 abajo en el punto medio del segmento (16-27). Sin lograr acertar de dos en todo ese pasaje (0/7), y viviendo exclusivamente del triple (3/10), la Selección, con más ganas que básquet, enderezó el rumbo defensivo, y por ello no solo frenó a su contrincante, sino que además consiguió llegar al descanso largo por una desventaja menor (23-31).

Con el regreso de la zona de vestuarios, Argentina mostró otro semblante. Más activa en ataque, no tardó en demostrar que su actitud sería diferente a la del primer tiempo. En solo un minuto, estableció un parcial de 5-0, que lo complementó un minuto y medio más tarde, con otro idéntico y de esa manera, catapultarse al frente por 33-31.

El seleccionado argentino corrió cuando pudo, le sacó provecho a Brenda Fontana en el poste, y por primera vez en la jornada, cerró un capítulo arriba (38-37). Con todo por resolverse, los últimos diez minutos se definirían sobre el final. Ninguna de las dos escuadras logró sacarse ventaja por más de siete minutos. Fue una constante, prestarse el liderazgo, hasta que a falta de 3:00, un doble de Chagas les dio una pequeña luz a las nuestras (50-47).

Sumado a una buena defensa y una posterior bandeja de Chagas (55-49), puso a la Selección en una situación inmejorable, con tan solo 60 segundos por delante. Pero llegaría el momento donde Nueva Zelanda se desesperó y eso le jugó en contra.

Encima, por no estar en penalización aún, debió dar tres faltas seguidas para mandar a las nuestras a la línea, acción que no desaprovechó Acevedo, contabilizando 4 de 4. Pese a meter un triple a la carrera, a las oceánicas no les alcanzó el tiempo para más, por lo que la celeste y blanca se quedó con la victoria por 60-52.

La entrerriana Malvina D´Agostino anotó dos puntos en 18.50 minutos de juego. Por su parte, Sofía Acevedo fue la goleadora del encuentro al aportar 21 anotaciones en 30,21 minutos.



Las dirigidas por Laura Cors concluyeron segundas, y mañana, en octavos de final, cruzarán con Letonia a partir de las 7:45 (hora de nuestro país).