Entrevista (parte I). José Vildoza: "De chico quería jugar al fútbol"

El primer equipo de San Lorenzo está realizando su pretemporada en el horario matutino, así que coordinamos para el encuentro por la tarde. Luego de varios días de lluvia salió el sol en la ciudad y eso se notaba en su movimiento. El bar estaba repleto de gente realizando la sobremesa. Cuando llego José se acomodo en la mesa del bar y comenzó la entrevista.

En Córdoba, su ciudad natal, desde los 5 años frecuentaba el Club Maipú. Pero, el básquet fue una casualidad en su vida, cuenta: “El club del barrio en el que vivía tiene una plaza, íbamos siempre a jugar al fútbol y una vez entre por entrar a tomar agua y un profe me invito me invito como invito a los otros chicos, así que todos no acercamos".

Habiendo dado un paso dentro del club, conoció el juego y su infancia comenzó a ligarse de lleno al deporte, “pero no en el sentido de tener la idea en la cabeza de ser jugador de básquet. Siempre jugué al básquet por diversión, porque me gustaba y porque me daba placer hacerlo; y más con mis amigos”, confiesa. Hoy sigue con la misma filosofía, si bien se desempeña en un nivel profesional y tiene otras exigencias, sigue disfrutando de cada paso.

Fue tal su libertad en cuanto a su desempeño en la niñez que incluso confiesa entre risas: “de chico quería jugar al fútbol, porque todos mis amigos jugaban. Quise ir y probar, pero sin dejar de jugar al básquet y mi mamá me dijo directamente que no”. Es hincha de Belgrano y simpatiza por Boca, en la época de Riquelme miraba todos los partidos, aunque hoy ya no mira mucho fútbol.

Luego de varios llamados por parte de clubes, jugar en la selección de Córdoba y muchos comentarios de la gente que lo conocía, comenzó a reconocer que el básquet podía ser un camino en su vida y que debía partir de su querida ciudad.

A los 16 años llegó al Club Libertad de Sunchales en Santa Fe. En aquel momento lo había reclutado Andrés Pelussi, el mánager de los Tigres; pero también fue quien lo cuidó durante los años en los que José estuvo en la institución. Recuerda un momento de rebeldía en el que quiso dejar el colegio. “Como todos entrenaban doble turno yendo a la mañana y yo sentía que ese turno que me perdía era una pérdida de tiempo” afirma. Al llegar el aviso del colegio tras las repetidas faltas fue el Gringo el encargado de hablar, luego de no poder convencerlo fácil usó el as bajo la manga, según Vildoza el comentario que siempre lo desequilibraba, “¿Qué le digo a tu mamá?”.

José es hijo único, a pesar de las distancias y de la ya costumbre de vivir lejos tiene una gran relación con su mamá. Obviamente, que siendo un chico lejos de casa ese comentario hace reflexionar. Otro momento en que recuerda esta acción del Gringo fue en el 2015, cuando los jugadores extranjeros de Libertad tuvieron un enfrentamiento en un boliche de Rafaela; todo el equipo había salido debido a un día libre entre semana y la noche no finalizó como lo esperado.

Durante sus pasos en Libertad tuvo la posibilidad de destacar y convertirse en una de las promesas del básquet argentino. Fue parte de la selección argentina en las inferiores, de la delegación que ganó la medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2014 y participó en la selección mayor donde hizo su debut durante la Copa Stankovic 2016.