Entrevista. "Pipa" Gutiérrez: "Me gusta mucho la camada nueva de jugadores" (Parte II)

Luego de unos días de lluvia volvió a salir el sol en la Ciudad de Buenos Aires, era un jueves por la tarde y de cara al evento próximo de Nickelodeon, Obras se encontraba con mucho movimiento. La gente iba de un lado al otro arreglando detalles en el estadio. Juan Pedro Pipa Gutiérrez llegaba cruzando la Av. Del Libertador con sus auriculares. Con sus 2.04 me saluda y debo hacer puntitas de pie. Nos sentamos al sol en uno de los canteros de obras y comenzamos a charlar.

- Llegaste escuchando música, ¿qué sueles escuchar?

- Yo soy muy rockero, de hecho, a lo largo de mi carrera la pase muy mal, porque todo el mundo escucha cumbia o cuarteto. Fui hasta discriminado, porque no es que escucho rock normal. Soda Stereo me encanta, todo bien buenísimo, Los Redondos; pero escucho de Metálica para arriba también, entonces como que no pude compartir con gente mi gusto musical, no tengo problema, yo no molesto a nadie, me pongo mis articulares y listo.

- ¿Quién fue tu referente al comenzar en el básquet?

- Empecé siguiendo a Fabricio Oberto y después desde que aprecio Tim Duncan en la NBA, fue, es y será siempre mi máximo ídolo deportivo. Y muchas de las cosas que hice adentro de la cancha y que hago afuera, trato de hacerlas pensando en como las haría él.

- Siendo un jugador consagrado, ¿cómo es tu relación con los jóvenes?

- Excelente. Ya desde el 2010 cuando volví para acá, que me tocó compartir con chicos muy chicos que hoy son grandes jugadores y líderes incluso del club, como: Pepo Barral y Tomy Zanzottera. Siempre traté de alguna manera de inculcarles lo que fui aprendiendo por el camino y lo voy a seguir haciendo toda la vida, ahora desde el rol que me toca también, es uno de mis objetivos principales.

- ¿Hay algún jugador hoy en día que te guste ver jugar?

- Muchísimos. Me gusta mucho la camada nueva de jugadores que tenemos en la selección. Obviamente mientras Luis Scola siga activo todos los partidos que juegue lo voy a mirar, porque siempre tiene algo nuevo para sorprendernos. Pero pensando en el futuro, que es lo que más me gusta, me encanta el presente de Facundo Campazzo, ver a Gabriel Deck, a Nico Brussino, me encanta ver a Redivo. Me parecen chicos con una mentalidad muy buena y muy parecida a lo que se busca en los últimos años.

- ¿Crees que esta generación puede ser como la Generación Dorada?

- Creo que, si ocurrió una vez, puede ocurrir lo mismo o más.

- ¿Con qué quinteto volverías a jugar?

- Disfruté mucho jugar la temporada 2011/2012. Obviamente, hubo momentos en los que la selección arrancaba con: Prigioni, Ginóbili, Nocioni, Scola y a veces me tocaba ser a mí titular. Y obviamente te diría si, dame ese equipo toda la vida; pero era diferente mi rol, era diferente lo que sentía y yo creo que llegamos a una cuestión de química y de aprecio por el otro muy fuerte y de obviamente tener todos muy el claro el objetivo en la temporada 2011/2012 jugando acá en Obras con: Martín Osimani, Julio Mázzaro, Tony Washam, Darren Fells/Tarren feel. Con esos cinco también disfruté muchísimo, esa temporada la disfruté mucho.