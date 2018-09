Entrevista. Natacha Pérez: "Somos un equipo con mística que deja la vida en la cancha"

Natacha Pérez es una de las jugadoras con mayor crecimiento en la Liga Femenina y eso la llevó a ser muy considerada por Cristian Santander en la Selección Femenina de Básquet. Este martes 4 de septiembre, con tan sólo 27 años la alera fue parte de la consagración luego de 70 años de Las Gigantes en una final no apto para cardíacos donde se derrotó 65 a 64 a Brasil.

Luego de haber festejado el título con el resto de sus compañeras, tuvo un momento para hablar en exclusiva con VAVEL.

P: Lograron llevarse el Sudamericano. ¿Qué se siente haber cortado la sequía y haber pasado a la historia del básquetbol femenino?

R: Me siento inmensamente feliz. No es la primera vez que este equipo hace historia, pero el Sudamericano fue nuestro primer objetivo este año de cara al Mundial

P: ¿Qué evaluación haces del equipo a lo largo de toda la competencia?

R: El equipo fue de menos a más, tuvimos momentos complicados donde el juego se trabó o estábamos poco efectivas. Pero supimos dar vuelta la página en el partido y revertir eso. Tuvimos la frialdad y el corazón para definir tanto el juego con Colombia como la final con Brasil.

P: ¿Cómo viviste la previa de la final ante Brasil y como se vivió el post triunfo?

R: Jugar con Brasil tiene un plus para todos los argentinos. Tenía muchas ganas de jugar ese partido, todos queríamos que ese día llegara. Después de haberlo ganado sentimos mucha satisfacción por haber conseguido un logro enorme no sólo para nosotras sino para todo el básquet femenino.

P: ¿Cómo podrías definir tu actuación en el torneo?

R: Mi rol es estar siempre a disposición del equipo, dar relevos a algunas jugadoras, pudiendo sumar en lo ofensivo y transmitiendo intensidad en defensa.

P: ¿Este torneo viene a ser lo más importante que lograste en tu carrera deportiva?

R: Sin dudas es algo muy importante, al igual que la medalla de bronce que obtuvimos en el Mundial U19 en 2009, el triunfo contra EEUU en el 2011, la medalla de oro en los juegos ODESUR 2014 y la clasificación al Mundial en el AmeriCup del año pasado.

P: Las Gigantes lograron dar vuelta los resultados adversos en semifinales y en la final ¿Cuáles son las cualidades de este equipo?

R: Este equipo no se entrega nunca, cuando las cosas no salen como queremos, buscamos la manera de revertirlo. Y cuando encontramos nuestro juego, vamos por todo. Somos un equipo con mística que deja la vida en la cancha.

P: ¿Qué se siente haberle ganado a Brasil?

R: Cómo te dije, ganarle a Brasil siempre es algo especial para todo argentino. Es un gran objetivo cumplido, ellas tenían su plantel completo y nos demostramos a nosotras mismas que hoy en día en Sudamérica somos potencias de igual a igual.

P: Luego de llevarte el triunfo, ¿Cuál crees que es el próximo paso a realizar en el equipo? ¿Están ilusionada de cara al futuro?

R: Ahora nos preparamos para la gira de preparación y siguiente el Mundial. Tenemos partidos amistosos previos al torneo que nos van a afianzar mucho más como equipo.

P: Pasando un poco a tu paso de este año por Las Heras, ¿Cómo definirías la participación del equipo en el Torneo Apertura y Clausura? ¿Crees que pudieron dar más?

R: Las Heras fue un proyecto para el crecimiento de las jugadoras más jóvenes. En el Apertura hicimos una tarea admirable en donde nos metimos al Final Four haciendo una gran fase regular. Luego atravesamos lesiones, algunas bajas de jugadoras que nos impidió estar con el plantel completo, por lo que costó muchísimo jugar el Clausura. De igual manera, el balance es positivo. En Mendoza se respiró básquet durante meses, jugando la mejor Liga Femenina. Eso tiene que seguir sucediendo, Mendoza lo necesita y no tiene que ser una anécdota más.

P: ¿Como definirías tu actuación en la Liga Femenina?

R: Para mí fue un nuevo desafío, tomé muchas responsabilidades en el juego junto con Carolina Sánchez, quién me dio toda su confianza para poder hacerlo. Tuve mis errores como todos, pero dejé todo de mí para darle al equipo lo que necesitaba dentro y fuera de la cancha.

P: ¿Crees que ha crecido mucho el básquet femenino estos últimos años? ¿Se ha vuelto más competitiva la Liga Femenina?

R: Está en proceso de crecimiento. La Liga Femenina está siendo de gran impacto, busca profesionalismo trayendo extranjeras, difundiéndose por Internet y demás. Eso nos hace mejor a todos ya que el nivel se eleva muchísimo. Sin dudas, este es el camino que el básquet femenino necesita, el mismo que marcó hace años el masculino.

P: ¿Cómo te definís tu juego?

R: Soy una jugadora que puede sumar en varios aspectos del juego. Me gusta defender, tomar tiros de tres puntos y buscar ataque rápido. Trato de aportar lo que el equipo necesita en ese momento.

P: ¿Qué haces en tu tiempo libre?

R: En mis ratos libres me gusta mucho compartir con mi familia, con mi novio y amigos. Me gusta la música, preferentemente el rock nacional, Sabina y algo de música lenta. También me gusta leer y estar en contacto con la naturaleza.