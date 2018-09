Guía Bahía Basket Liga Nacional 2018/19: en busca de más

Después de finalizar 9no la etapa regular del campeonato, con 18 de 38 partidos ganados, Bahía se enfrentó a Obras en lo que se conoce como la serie más pareja de los octavos de final (el 8vo y el 9no).

A pesar de dar pelea y ajustar en todos los encuentros el marcador, el conjunto de Buenos Aires perdió los tres primeros partidos al hilo (89-80, 91-75, 77-74) y quedo fuera de la competencia.

Al igual que muchos otros equipos pasó por una difícil decisión durante este receso, continuar o no en lo más alto del básquet argentino. La permanencia incluye gastos económicos de relevancia que muchos clubes no tienen la posibilidad de cubrir. Incluso se llegó a dudar de si jugaría o no, por eso mismo su movimiento en el mercado también fue pequeño.

Cabe destacar que, en relación con esto, luego de cumplir el plazo máximo reglamentario para que una entidad afiliada a la Asociación Bahiense, se confirmó oficialmente -que en este torneo- el próximo año Bahía Basket, deberá jugar en la segunda categoría.

Mercado

“Máximo Fjellerup continuará su carrera en San Lorenzo de Almagro” twitteaba el club la primera semana de entrenamiento y el escolta con un gran presente deportivo, emprendió su viaje a las Bahamas para entrenar con sus nuevos compañeros. El representante de la selección argentina es una gran baja para el conjunto de Bahía. Este fue su mensaje en las redes:

Leandro Bolmaro, uno de los chicos más llamativos de la cantera fue el siguiente en partir. Con tan solo 17 años había jugado unos pocos partidos en La Liga Nacional, eso le alcanzó para emprender viaje a España y vestir la camiseta del Barcelona.

No fue el único joven en viajar al viejo continente. Rodrigo Gerhardt estudia Licenciatura en Comercialización en la Universidad Siglo 21, esto le permitió realizar una pasantía dentro del Departamento de Comunicación del Valencia Basket por los próximos 10 meses. El jugador que participó en los juegos universitarios encuentra en esta oportunidad una doble ventaja, el deporte y el estudio.

Pero no todo son partidas, se confirmó la continuidad de dos fichas extranjeras: Gerson Santo el pivote brasileño de 26 años, se quedará en Bahía Blanca hasta diciembre con la posibilidad de seguir hasta finalizar la temporada 2017/18 y las dos temporadas siguientes. Además, se confirmó que Jamaal Levy continuará la próxima temporada en la institución, el panameño de 35 ya está camino al club para entrenar con el equipo luego de la fecha FIBA que se jugó el fin de semana.

Por último, Martin Mackey llegó a Weber Bahía Basket para desempeñarse como el Director Deportivo del club. Ex director nacional del plan de rugby de la Unión Argentina de Rugby, de Los Pumas y de las divisiones inferiores de Newell's fue anunciado por el club como “el mejor fichaje”.

El equipo: Juan Pablo Vaulet, Santiago Vaulet, Facundo Corvalán, Fermín Thygesen, Francisco Filippa, Bautista Lugarini, Federico Elías, Martín Fernández, Caio Pacheco (Brasil), Rafael Paulichi (Brasil), Pedro Ianguas (Brasil), José Materán (Venezuela), Gerson Santos (Brasil) y Jamaal Levy (Panamá).

Pretemporada

Luego de una larga postemporada, con los jugadores casi sin descanso, el lunes 13 de agosto, Bahía Basket comenzó sus trabajos de pretemporada con la mira en la temporada 2018-19.

Como entrenamiento previo al primer torneo el conjunto dirigido por Sebastián Ginobili, iba a jugar un cuadrangular en Puerto Madryn, pero, por motivos económicos este evento se suspendió y el club quedo a la deriva en busca de posibilidades; hasta el momento, a una semana del debut, no pudo jugar.

El debut en el Súper 20 será el martes 25, recibiendo a Quilmes, en el Casanova.