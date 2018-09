Guía Regatas Liga Nacional 2018/19: vuelve con todo para terminar el objetivo

Este lunes, a las 11.30 horas en el Salón de Fiestas, la dirigencia del Club de Regatas Corrientes presentará al equipo que afrontará la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2018/19, por decimoquinta temporada consecutiva.

En el mes de su aniversario, el 27 de septiembre cumplirá 95 años de vida, y autoridades del Club de Regatas Corrientes presentarán la nueva versión “Fantasma” en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2018/19.

Recordatorio tenue sobre la historia del “Fantasma”

El Club de Regatas Corrientes es un club social y deportivo, de la ciudad de Corrientes, Argentina. Fue fundado el 27 de septiembre de 1923 y su actividad principal es el básquet, deporte en el cual desde el 2004 participa en la máxima categoría nacional, la Liga Nacional de Básquet.

Su máximo logro deportivo lo alcanzó en 2011, cuando fue campeón en la Liga de las Américas, máximo certamen continental. También fue campeón en dos ediciones de la Liga Sudamericana de Clubes, las de 2008 y 2012. En el plano nacional, fue campeón de la Liga Nacional de Básquet 2012-13 y logró el Torneo Súper 8 2012, además de lograr la Copa Argentina de Básquet 2007.

Último título

La última vez que salió campeón el elenco del “Fantasma” fue en la temporada 2012-13, donde en la finalísima superó a Lanús por la diferencia de 69-65 y de esa forma se consagraba por segunda vez en su historia campeón de LNB.

Los que integraron el plantel “fantasmático” en el año que consiguieron el título fueron los siguientes: Juan Arengo, Nicolás Brussino, Manuel Buendía, Pedro Calderón, Nicolás Ferreyra, Miguel Gerlero, Federico Kammerichs, Djibril Kante, Javier Martínez, Jerome Meyinsse, Paolo Quinteros, Nicolás Romano, Luciano Tognón, Dartona Washam, Alejandro Zurbriggen y el entrenador: Nicolás Casalánguida.

La última temporada

Con cierta regularidad el elenco de Regatas de Corrientes, tuvo una buena temporada donde llegó a los playoff. Sin embargo, quedó eliminado más temprano al perder la serie por 3-0 ante Instituto en los octavos.

Tras un parcial de 5 a 0 de Regatas en el inicio, la facilidad para anotar de Davis fue el común denominador de los minutos siguientes para que Instituto pase a ganar 7 a 9, con un triple del foráneo, a los cuatro minutos. La aparición de Ramírez Barrios en el segundo cuarto, con dos triples consecutivos, fue determinante en el juego, ya que Regatas tomó una máxima de 13 puntos, 39 a 26 a los cuatro minutos.

Un triple de González empató el juego en 67 a los tres minutos del último parcial. A partir de allí fue palo a palo con Quinteros en un costado y Davis en el otro. Hasta que dos triples consecutivos de Instituto rompieron la paridad. Davis primero y González después dejó el score 77 a 82, con tres minutos por jugar.

Fue sin dudas el quiebre del partido. A partir de allí Instituto ganó en confianza y de la mano de Davis y González llevaron el partido a buen puerto para ganar por 83 a 93 y de esa forma eliminaba a Regatas.

El balance de la temporada 2017/18

Sin dudas para el elenco del “Fantasma” no fue una mala temporada la última que pasó, pero dejando un sabor amargo donde quedaron con sabor a que podían tener más de lo que tuvieron. Con un buen juego empleado en el perímetro de la cancha, no le fue suficiente porque el juego táctico no fue su problema, sino la efectividad a la hora de penetrar en el área.

Otras de la razones por la que uno de los candidatos de la temporada se fue temprano, fue por el tema de la segunda cara de la moneda: la efectividad en los tiros. Con detalles básicos para llegar al aro pero con un buen juego no podía anotar seguidamente y eso le restó y mucho.

Al tener estas cuestiones en contra, se le vio que le jugó mucho lo psicológico al equipo, al punto que aflojaban en medio de un partido, es decir desacelerar. Ahora con nuevas caras desde el entrenador en jefe y demás buscará no solo ser favorito, sino también querrá terminar lo que no pudo conseguir en la última temporada y que le dejó sabor a poco.

El entrenador del “Fantasma”

Tras la no renovación a Gabriel Piccato, el principal objetivo dirigencial en Regatas estuvo dirigido a la búsqueda del nuevo entrenador principal. En ese sentido, el principal apuntado fue Lucas Victoriano, a quien le acercaron una oferta por dos temporadas. El club correntino, a través de Facebook, confirmaron la llegada del tucumano para la temporada 2018/2019.

Victoriano viene de dirigir Estudiantes de Concordia antes de sumarse al equipo remero de cara a la nueva edición de la Liga Nacional de Básquet 2018/2019.

“Queremos ser un equipo dinámico, que tenga una intensidad muy alta durante los partidos. Para eso es muy necesario hacer muchas rotaciones, tratar de que cada jugador entregue el cien por cien en poco tiempo, y así tratar de llevar el ritmo del juego”, fueron las palabras del entrenador al comienzo de la pretemporada.

Las altas en Regatas

En el elenco correntino lograron retener a su máximo referente, Paolo Quinteros, quien jugará su octava temporada seguida en el club. A su vez, el otro mayor con contrato en Regatas es Javier Sáiz, además de los U23 Juan Pablo Arengo y Erik Thomas y de los juveniles Marco Giordano y Juan Pablo Corbalán.

Sumaron a Tayavek Gallizzi y renovaron a Fabián Ramírez Barrios. También incorporaron a Jonatan Treise.

El último en llegar

El ala pivote internacional, Javier Saiz, se sumó al plantel de Regatas Corrientes de cara al inicio del Súper 20, para el “Fantasma” que dará inicio el próximo martes 25 de septiembre próximo de local. Saiz, tras su paso con le Selección Nacional en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de China 2019, se sumó al equipo de Regatas Corrientes.

La Copa que dejó la pretemporada

En su tercer partido amistoso, Regatas Corrientes superó a Olimpia Kings de Paraguay por 84 a 79, en un partido que siempre lo controló, aunque le costó cerrarlo. El goleador del partido fue Juan Pablo Arengo con 18 puntos.

De esta manera “El Fantasma” se quedó con la Copa Aniversario el pasado viernes 15 del corriente mes. Cabe destacar que Regatas a fuerza de triples, comenzó a mandar en el juego y en el marcador.

Primero con dos bombazos de Smith, después otros de Quinteros y Thomas, y finalmente el último de Giordano para tomar la máxima de diez puntos 27 a 17, a falta de menos de un minuto para el cierre del primer cuarto, que terminó en 27 a 21.

En el inicio del último parcial, Olimpia dejó todo muy parejo, con dos tiros de tercera dimensión (Martínez y Cantero). El marcador quedó en 66 a 60, a los dos minutos.

A partir de allí fue todo muy parejo hasta los minutos finales, en donde Ramírez Barrios marcó sus primeros puntos, dos libres y un triple, que sentenciaron el pleito. Y hablando de amistosos, en su gira por Santiago, Regatas superó a Quimsa por 91 a 88, después cayó ante Olímpico en La Banda por 85 a 83, y finalmente venció a Olimpia Kings por 84 a 79; este último en Corrientes.

El porvenir del “fantasma”

El plantel de Regatas Corrientes comenzó este pasado lunes la puesta a punto de cara al inicio del Súper 20, cuyo debut está previsto para el martes 25 de septiembre próximo. Tras el triunfo ante Olimpia de Paraguay, el equipo de Regatas comenzó su sexta y última semana de pretemporada, para el debut en el Súper 20, ante La Unión de Formosa de local.