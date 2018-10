Final del Mundial Femenino de Básquet

Había varios candidatos al título, varias selecciones con buen básquet que merecían coronarse como campeonas del mundo. Pero solo un conjunto podía obtener el primer puesto y ese fue el de las estadounidenses.

La selección femenina de Estados Unidos cumplió con todos los pronósticos y se acabó proclamando campeona del Mundial en el evento realizado en Tenerife, España. A pesar de algunos tropiezos que casi le juegan el campeonato, el Dream Team femenino dejó claro que su dominio en el baloncesto internacional es indudable.

Este es el tercer Mundial consecutivo que levanta el combinado norteamericano y el quinto de los últimos seis realizados. A nivel encuentros, su última derrota fue en las semifinales del Mundial de Brasil de 2006 contra Australia. Desde entonces suma 46 victorias seguidas entre Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo.

Pero, a pesar de que en este Mundial ha conseguido mantener esta racha, hay números que demuestran que el básquet femenino se esta haciendo grande en todo el mundo y hay equipos que buscan dar pelea. La media de las ventajas que ha conseguido en sus victorias durante este torneo ha sido de 20,3 puntos, la más baja desde el Mundial de Alemania 1998.

La final

Desde el comienzo el equipo campeón se mostró motivado y en busca del torneo. Comenzó el encuentro con una ventaja de 10 puntos que lo empujo para seguir adelante y no parar. En el encuentro Australia busco, pero no pudo hacer nada con el juego de las estadounidenses que no seso en todo el encuentro. El marcador final fue 73-56.

Breanna Stewart fue la líder con 10 puntos y un total de 8 rebotes. Brittney Griner fue la encargada de controlar los ataques de Liz Cambage y además aportó 15 puntos.

MVP – Quinteto ideal

El quinteto ideal de este mundial contó con la presencia de Diana Taurasi (USA), Emma Meesseman (Bélgica), Elizabeth Cambage (Australia), Astou Ndour (España) y Breanna Stewart (USA).

La alero estadounidense, Breanna Stewart, fue pieza clave de la selección americana y se quedó con el codiciado MVP del torneo. La MVP de la WNBA en la etapa regular y en las finales con Seattle Storm, le arrebató de las manos el premio a Liz Cambage; la australiana que venía siendo la candidata número uno al premio, ya que había sido la figura más importante de Australia, promediando una media durante el torneo de 23.8 puntos por partido y sumando algunas asombrosas exhibiciones.

Bronce

El partido por el tercer puesto enfrento a España, la selección local y Bélgica. El choque comenzó con la visita arriba por 10 puntos (5-15), mientras que las españolas buscaban entre cambio y cambio el quinteto perfecto para el partido. Tras encontrarlo comenzaron a sumar puntos, al cansaron y sobrepasaron el marcador, llegando a una diferencia mayor a una decena al llegar al descanso largo. Las belgas buscaban la salvación en las conversiones de Meesseman, pero estas no llegaban a alcanzar el juego de las locales. Hasta que en los últimos 10 España se relajó por demás y comenzó a sufrir el buen juego de la visita, que poco a poco se acercó al resultado. Las locales se dieron cuenta a tiempo y pudieron concretar su victoria.

España logró subirse al podio al vencer 67-60. Es la sexta medalla en seis veranos seguidos y la tercera mundialista consecutiva. Las belgas habían hecho una gran performance de básquet durante todo el torneo, de los mejores que se pudieron ver; pero en este último encuentro fueron derrotadas por una selección que conoce bien las victorias.

La institución

Horas antes de la gran Final, el Presidente de la FIBA, Horacio Muratore, y el Presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) Jorge Garbajosa, realizaron una conferencia de prensa para evaluar la competición femenina. Estuvieron acompañados por el Vicepresidente Ejecutivo de la FEB y Director del Evento, José Montero, y la miembro del Comité Ejecutivo de la FIBA, Lena Wallin-Kantzi. Todos coincidieron en que fue un gran evento a nivel organizativo y deportivo.