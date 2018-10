Guía Central Olímpico Liga Argentina 2018/19: un nuevo gladiador en el horizonte

El equipo del Club Central Argentino Olímpico de Ceres, oriundo de la provincia de Santa Fe, viene a jugar por vez primera La Liga Argentina gracias a que pudo ascender en las últimas instancias del torneo pasado. Pero ante de repasar cómo llega dicho club a la temporada actual, conoceremos un poco de su historia.

Historia

Central Argentino Olímpico fue fundado el 2 de febrero de 1961, tras la fusión entre dos clubes de la localidad: Olímpico Básquet y Central Argentino. En básquet, juegan en el torneo regional de la Asociación Noroeste Santafesina de Básquetbol; y en competiciones nacionales disputó el Torneo Federal de Básquetbol hasta la temporada 2017-18, donde logró el ascenso a La Liga Argentina.

Llegada a La Liga

Foto: LNB

El aurinegro de Ceres logró el ascenso a La Liga cuando emplazó en la final del Torneo Federal, para llegar a dicha instancia dejó en el camino a Lanús donde cerró una llave por 3-1 en donde en el último encuentro lo ganó por 77-70. El elenco santafesino justificó su victoria en un segundo tiempo de mucha intensidad y concentración, en el que supo suplir su menor rotación con la entrega descomunal de su quinteto titular, que prácticamente se mantuvo todo el juego en cancha.

Fue de esta manera como llegaría a la final con un gran recorrido, donde estuvo marcado por un trabajo en equipo el cual le permitió desplazarse dentro del campo para obtener los resultados esperados a través de una buenas efectividad. Si bien en la final no pudo ganar, no significó que no demostrará un gran nivel de basquet para darle pelea al rival.

¿Quienes son los autores de las alegrías de los vecinos de Ceres?

A continuación te presentamos a los responsables del histórico ascenso a La Liga que pudieron festejar como si hubiera sido un campeonato más, los mismos son conducidos por el entrenador en jefe Enrique Lancelotti quien está acompañado por el técnico asistente Pablo Trogolo.

Jugadores: Milton Vittar, Luciano Lizárraga, Germán González, Pablo Martínez, Franco Benítez, Pablo Quintana, Matías Salicrú, Leonardo Solís, Braihan Butticci y Danilo Milanesio.

El refuerzo de los Ceres

Foto: Prensa Central Olimpico

Tirrel Brown, oriundo de Arkansas, Estados Unidos, llegó a la ciudad santafesina para sumarse al equipo de Central de Ceres. Brown, es pivote, mide 1,98 cms. y tiene pasado en Mitre de Tucumán (2016-17) y Ameghino de Villa María (2017-18).

El flamante refuerzo completa la plantilla de Central e inmediatamente se puso a la órdenes de Lancellotti, quien ya le ha dado rodaje en los últimos encuentro amistosos, en el cual ha respondido por el momento a las expectativas del cuerpo técnico.

Pretemporada

Foto: LNB

El elenco de Central Olímpico de Ceres se viene preparando con todo para el inicio de temporada, donde buscará estar en lo más alto para seguir haciendo historia dentro del básquet argentino. Para ello ya ha disputado 3 amistosos que le dieron a los técnicos buenas sensaciones del equipo que se puede plantar frente al aro.

Contra los rivales que se vio las caras para tener una exigida preparación en cara a lo que se viene, lo hizo contra San Isidro de San Francisco, Unión de Sunchales y contra Tiro Federal. Donde se destaca el encuentro que se llevó a cabo con Tiro Federal debido a que fue en su propia casa, en el cual salió con la frente en alto al imponerse por 94-71 con una gran performance.

El Estadio

Para el último encuentro realizado en la propia localía, el estadio se reestrenó, no solo debido a los mantenimientos por la Asociaciones de Clubes (AdC) sino también porque con ayuda de la Municipalidad de Ceres el elenco aurinegro pudo colocar nuevas luminarias en el estadio para dejar todo listo para el comienzo de temporada. Cabe resaltar que dicho Estadio lleva el nombre de Raúl Brianca y tiene una capacidad para 1500 personas.

Ahora solo se encuentran a una semana del debut en La Liga Argentina de básquet donde se enfrentarán contra Independiente de Santiago del Estero, en condición de visitante.