Guía Hindú Club Liga Argentina 2018/19: con la mira fija en el ascenso

<p><strong>Hindú de Resistencia</strong> dirá presente nuevamente en la Liga Argentina y buscará mejorar su performance realizada el año pasado. Será parte de la Conferencia Norte de esta temporada y compartirá la zona con Independiente de Santiago del Estero, Oberá Tenis Club de Misiones, Salta Basket y Villa San Martín.</p> <h2>Performance del año pasado</h2> <p>En la pasada temporada, Hindú consiguió llegar hasta las semifinales de la Conferencia Norte. En primer lugar, por su posición en la temporada regular, esperó rival en los cuartos de final. Allí le tocó jugar ante Unión de Santa Fé. Superó al Tatengue 3-2 en la serie gracias a imponerse en sus tres partidos de local. En los cuartos le tocó Barrio Parque, escuadra que lo dejó eliminado y sin competencia por un cerrado 3-2 en la serie. Con partidos muy cerrados- sobre todo el último- Hindú se despidió de una gran temporada.</p> <h2>Expectativas de esta temporada</h2> <p>Para este año, Hindú presentó un equipo más competitivo que años anteriores y cuenta con una base que puede hacerle no sólo liderar la Conferencia Norte, sino también dirigirse a jugar las instancias decisivas de este año en la Liga Argentina.</p> <h2>El técnico</h2> <p><img alt="" height="393" src="https://img.vavel.com/b/tulo.jpg" width="610" /></p> <p>Este año Hindú de Resistencia tendrá sentado en el banco a <strong>Fernando <em>Tulo </em>Rivero</strong>. El ex asistente de Peñarol de Mar del Plata y ex campeón con Comunicaciones de Mercedes tendrá la responsabilidad de asumir en un grupo con mucha química y poderío. La planificación, el equilibrio, los tiempos, el 4-1 en la vía ofensiva y la defensa son normas innegociables en un DT muy valorado en Argentina.</p> <h2>El equipo de este año</h2> <p>El armador <strong>Martín Cequeira</strong>, el alero <strong>Pablo Fernández</strong> y el ala pívot <strong>Cristian Romero</strong> son las únicas tres caras conocidas en relación al año pasado. La dirigencia y el <em>Tulo</em> acordaron ir por un equipo “renovado”.</p> <p>El escolta misionero <strong>Alejo Montes</strong> se vino al Bólido Verde luego de perder la final del año pasado ante Libertad de Sunchales defendiendo los colores de Estudiantes de Olavarría. Promedió 12.8 puntos, 2.9 rebotes, 2.1 asistencias y 1.9 robos.</p> <p><strong>Santiago Ferreyra</strong>, <strong>Jonatan Basualdo</strong> y <strong>José Montero</strong> serán dos de las tres fichas U23 de este año. Ferreyra es un base que proviene de Unión de Santa Fe y se mostró muy interesado con el proyecto chaqueño. Jonatan Basualdo, de tan solo 21 años y como ficha juvenil, proviene de La Unión de Formosa y buscará sumar minutos y asentarse en la máxima categoría del básquetbol del ascenso. Montero, ex Quimsa, viene a sumar rodaje en calidad de cedido para luego volver con más confianza a La Fusión. Juega de base, tiene 23 años y mide 1,86 metros.</p> <p>Otro juvenil que reforzó a Hindú fue <strong>Luis Spagnoli</strong>, un joven escolta que se desempeñó en Sarmiento de Resistencia. Con tan sólo 17 años, será un buen momento para aprender de Cequeira en la base.</p> <p><strong>Álvaro Ghidini</strong> y <strong>Mariano Uranga</strong> son dos de las nuevas incorporaciones al equipo de este año como fichas juveniles. Ghidini es un viejo conocido de la casa porque hizo todas las categorías formativas. El joven base ocupará una ficha U23. Por otra parte, Uranga es un ala pívot que tendrá el rol de ficha juvenil. Proviene de Independiente de Neuquén.</p> <p><strong>George Valentine</strong> es el extranjero seleccionado por el Tulo. El nacido Tennessee cuenta con un paso por Talleres de Tafí Viejo, donde logro 13.1 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Tiene técnica para moverse en el poste bajo.</p> <p><strong>Diego Guaita</strong> fue uno de los bombazos del mercado de La Liga Argentina. Proveniente de Peñarol de Mar del Plata, el ala pívot cuenta con un amenazante tiro de tres puntos que lo complementa con mucho oficio en la zona pintada. Fichaje top.</p>