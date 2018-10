Guía Petrolero Argentino Liga Argentina 2018/2019: en busca de los primeros planos de la Conferencia Sur

Temporada pasada

Año a año, el crecimiento de Petrolero Argentino en la Liga Argentina fue notable. La llegada de Daniel Jaule al equipo tuvo como principal objetivo conformar una buena base de jugadores para afrontar las sucesivas temporadas en la segunda categoría del básquet nacional. En la último torneo, Petro logró permanecer en la categoría aunque en los playoffs se vio las caras con Villa Mitre que le ganó la serie 3 a 1 a los dirigidos por Jaule y se clasificó a los cuartos de final para jugar, en ese entonces, con Estudiantes de Olavarría.

Aquel equipo estaba integrado por Esteban Cantarutti (registró pasos por Sportivo 9 de Julio de Río Tercero y Olímpico), Federico Ferrini con dilatada experiencia en la Liga Argentina y la Liga Nacional, el temible tirador Ariel Pau, un siempre rendidor Cedric Blossom más los aportes de Franco Vieta y Rodrigo Lavezzari.

Plantel actual

El actual DT de Petrolero, Federico Brun, manifestó que la finalidad principal del cuerpo técnico es constituir un equipo competitivo y cumplir con lo que se venía haciendo en años anteriores. En otras palabras, Petro buscará mejorar la campaña que hizo la temporada pasada.

Para eso incorporó a un experimentado extranjero de la categoría, John Albert Thomas quien cumplió un gran trabajo en Temperley, se suma al foráneo el base cordobés Agustín Jure que proviene de Barrio Parque, el pivot Leonardo Catelotti (ex Independiente de Neuquén), los sub 23 Bruno Pallotti y Facundo Escobar y el venezolano Jonathan José Figuera.

Amistosos

El equipo de Brun viene de jugar un cuadrangular en San Antonio Oeste junto con Deportivo Viedma, Ferro de Madryn y Sol de Mayo. El conjunto rionegrino venció, ajustadamente, a Petrolero Argentino 75 a 73.

Anteriormente, disputó un amistoso contra Unión Alem Progresista de Allen (jugará en el Torneo Federal) y se impuso por 96 a 64. También, Petro le ganó categóricamente a Cinco Saltos por 90 a 60 donde se destacaron John Thomas, Bruno Pallotti y Leonardo Catellotti.

Claves para esta nueva temporada

Con respecto a la forma de juego, el DT señaló que el equipo tendrá un fuerte componente defensivo, a la hora de juego tendrá intensidad, y en ataque se maneja la posibilidad de que el equipo sea dinámico, colectivo y atlético.

En lo que respecta a los demás proyectos, Brun destacó: "Queremos armar un equipo competitivo para la categoría, proyectar los chicos del club, como es el proyecto que ya tiene 3 o 4 años, que es la idea general compartida con la dirigencia, queremos que “Petro” siga ocupando lugares importantes dentro del básquetbol nacional como lo viene haciendo durante estos últimos años”.

La figura del equipo actual

El ala pivot estadounidense, John Albert Thomas, es un gran fichaje que cerró la institución petrolera. En Temperley, Thomas tuvo un promedio de 21.6 puntos, 7,5 rebotes y 1,4 asistencias en 33 minutos en cancha.

El experimentado jugador se destaca por su uno contra uno implacable, un buen juego en el poste bajo ya que puede penetrar hacia el cesto o puede utilizar el tiro a media distancia. Tiene un considerable lanzamiento de tres puntos que lo desarrolló en sus pasos por el básquetbol argentino y chileno.

“Traer mi experiencia, mis ganas de trabajar duro y darle consistencia al equipo, tener buena actitud cada día como equipo para poder luchar por el campeonato” sostuvo Thomas sobre su objetivos en el club y agregó: “Mi forma de prepararme es no parar de entrenar, porque de esta forma no pierdo mi estado, ni concentración, para estar listo y en forma cada día por si el equipo me necesita los 40 minutos. Siempre busco mejorar mis entrenamientos ahora estoy agregando trabajos de velocidad y agilidad”.