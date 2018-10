NBA Conferencia del Oeste: un arranque ceñido

Con dos partidos ya habido jugados en algunos de los equipo podemos ver un arranque que está ajustado por una buena competición, más que en otros años y en la Conferencia del Oeste se puede notar. Seguramente que el Draft para esta temporada puede tener un papel clave para tener esta clase de ajuste en donde no se ve un handicap muy prolongado.

Así es, no hay una preeminencia que pueda sorprender en el arranque de la temporada, por más que un elenco tenga una marca de 2-0; si bien el vigente campeón, Golden State Warrior, comenzó caminando derecho para una hazaña de 3 coronas consecutivas, esta como los demás en un futuro incierto, parejo y lleno de pregunta debido a que nadie está ganando por una distancia de 20 puntos en el tanteador.

Es seguro que aún es muy temprano para decir que los Warriors están teniendo un nuevo reinado en peligro, pero también es cierto que estamos en un arranque un apretado, hecho que no se veía hace años, no solo por lo que se puede dar en el contador digital sino por cómo se juega.

De esto podemos dar cuenta en el último encuentro de los Golden State, que pese a imponerse por 124-123 frente a los Utah Jazz, se pudo observar una falta de precisión en las defensa al no poder posicionarse rápidamente y no poder marcar bien los pasos para evitar que le convirtieran. Es cierto que tampoco fue una música tranquila para los de Utah debido a que también tuvieron lidiando con lo mismo errores; pese a que ambos elencos tuvieron buenos números al convertir en los tiros.

Es así como se ve la paridad entres los conjuntos, pese a la victoria y aunque sea en los equipos regulares o denominados “inferiores”; donde cabe destacar el enfrentamiento entre New York Knicks vs Brooklyn Nets, donde estos últimos ganaron por la distancia de un doble (107-105).

Como se sabe la NBA, ya no tiene el condimento especial de los argentinos, pese que el que se encuentra en dicha conferencia es Pablo Prigioni en su rol de entrenador como asistente de Kenny Atkkinson en Brooklyn Nets.

Cómo repasamos dicha franquicia viene de ganar de forma apretada y de esta manera consigue un récord de 1-1 con muchas dudas y trabajo que realizar para mejorar, debido a que no ha tenido mucho margen de superioridad ante su rival.

Unos de los atractivo que tiene dicha conferencia está en la ciudad de los pecados, donde sería un “pecado” no mencionar a Lebron James y a su equipo Los Angeles Lakers. Los de "La tierra de los 10.000 lagos" si bien en su primer partido perdieron contra los Portland Trail Blazers por 128 a 119, volvemos a ver un resultado como ya lo hemos mencionados antes.

La particularidad del encuentro fue que pese a que los Lakers se vieron con una defectuosa performance donde en las estadísticas quedan por debajo de su rival, cabe destacar que se puede ver una gran evolución a comparación de la última temporada. Sin dudas unos de los pilares para ver esas mejoras por parte de los de amarillos fue el The King James.

LeBron una vez más demuestra porque hoy por hoy es uno de los que están en el ojo de todos. Nuevamente se pudo ver a una “fiera” desatada en el aro rival, donde ha realizado volcadas únicas, que hace saltar a cualquiera desde el asiento y con jugadas dinámicas que lo marcan a él para seguir los pasos del equipo donde esta para poder avanzar todo juntos.

