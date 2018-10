Resultados del Super 20 - Grupo A: Estudiantes esta clasificado

<p><strong> A punto de empezar los últimos encuentros de la fase regular, te contamos como es la actualidad del grupo A del Super 20 de la Liga Nacional.</strong></p> <h2>Estudiantes 81-75 La Unión</h2> <p> El encuentro fue del local de punta a punta, a pesar de que los formoseños consiguieron hacerle frente y molestar en el primer y segundo cuarto, donde la ventaja de los parciales fue de tan solo un punto (18-18 y 24-23). Estudiantes presento una gran defensa y muy buenas ofensivas para quedarse con el partido. En la visita, Sebastián Acevedo acumuló 5 faltas y se tuvo que retirar de los titulares.</p> <p><strong> Por el vencedor se destacó Dreper que sumó 25 puntos en el partido. En la visita se lució Flowers que marcó 26.</strong></p> <h2>Regatas 76-83 Comunicaciones</h2> <p> En el primer cuarto la visita marco el ritmo de juego en todo momento, mientras que Regatas comenzó a descontar y destacar al final. El segundo fue diferente, el local empezó dando vuelta el marcador, resultado que mantuvo hasta el final del primer tiempo, donde se fue al descanso largo 38-34 arriba.</p> <p> El tercer cuarto fue cambiante tanto en el juego como en el marcador. Arriba uno y después el otro, hasta que al final se estableció una paridad que finalizó con el marcador 59 a 57, a favor de la visita. El último tramo comenzó con mucho fuego, entre triple y triple. La visita ganaba por dos y desde allí no paro de sumar hasta llevarse la victoria.</p> <h2>San Martín 69-73 Comunicaciones</h2> <p> San Martín de Corrientes cayó ajustadamente por 73-69 ante Comunicaciones de Mercedes. Con muchos errores, el primer cuarto se realizo con muy poco goleo; el local saco diferencia desde el primer momento y finalizó arriba 18-10. En el segundo, la visita cambio su juego defensivo y comenzó a sacar ventaja en el partido. Con un muy buen goleo se fue ganando 26-34 al descanso largo.</p> <p> En el tercer capítulo Comunicaciones empezó mejor, pero rápidamente San Martin comenzó a participar en el juego y logro achicar la diferencia para llegar a los últimos 10, 52-55 abajo. En este tramo el local defendió más que nunca y logro ponerse arriba en el marcador, el encuentro se definió en los últimos dos minutos con tiros en ambas canastas, pero más efectivos por parte de comunicaciones.</p> <p><strong>En el local, el goleador de la noche fue Tomás Zanzottera con 29 puntos, mientras que en “Comu” fue Novar Gadson con 17 puntos.</strong></p> <p> </p> <h2>Fixture</h2> <p><strong>21/10/2018 - 21:30 - LA UNION FSA vs COMUNICACIONES - POLIDEPORTIVO CINCUENTENARIO</strong></p> <p><strong>21/10/2018 - 21:30 – REGATAS vs SAN MARTIN - JOSE JORGE CONTTE</strong></p> <p> </p>