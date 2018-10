Resultados del Super 20- Grupo C: Obras le pisa los talones a San Lorenzo

La actualidad del grupo C indica que San Lorenzo se mantiene en la cúspide con seis victorias y una derrota, Obras Basket se coloca en la segunda posición con cuatro partidos ganados y tres perdidos, luego le sigue Ferro con el mismo récord, Boca quedó en la cuarta posición con tres partidos ganados y cuatro perdidos y la última posición aparece Hispano con 7 derrotas y apenas una victoria.

Hispano 60 vs 76 Obras

Obras se tomó revancha de la derrota sufrida en manos del Celeste días atrás. En una primera mitad para el olvido para Hispano Americano, los dirigidos por Marcelo Richotti se mostraron imprecisos y tomando malas decisiones que rápidamente Obras supo capitalizar de la mano de sus extranjeros: Erik Anderson, Dion Dixon y Maurice Kemp; ante esta situación Hispano nunca pudo reaccionar.

Lo positivo para Hispano antes de ir al descanso largo fue saber que la diferencia no era tan extensa; Obras no pudo sacarle provecho a las ventajas que ofreció el conjunto Celeste, los “Tacheros” no tuvieron un gran porcentaje de goleo, sino la distancia en puntos hubiese sido otra.

Nada cambió en la segunda parte, Hispano siguió con sus falencias en ataque y en defensa. Obras, con las apariciones de sus extranjeros, más Fernando Zurbriggen y Tomás Cocha, fueron estirando la ventaja. La bocanada de aire fresco para el público Hispanista se dió cuando faltando siete minutos ingresó Diego Koch del semillero local quien con dos interesantes quites y cinco puntos hizo levantar al público local, quienes habían sentido el golpe.

La figura fue Dion Dixon con 18 puntos.

Ferro 68-63 Boca Juniors

Comienzo enérgico de ambos lados. De la mano de Boccia, Boca fue el primero en marcar una pequeña diferencia (6-9 en tres minutos), pero Cosolito empató de triple y luego a través de una bandeja, convirtió para poner las cosas 11-9 llegando a la mitad del parcial. Orresta manejaba los hilos del local, pero además, anotaba para seguir al frente por la mínima, 15-14. A falta de dos minutos los técnicos realizaron los primeros cambios, en Ferro, Laginestra mandó al debutante Mitchell a la cancha. Tras falta de la nueva incorporación, Rivero puso a su equipo al frente, y luego Flor (2/2), con su segundo triple de la noche, puso las cosas 15-19 y obligó al tiempo muerto para los locales. Cuando faltaba un minuto, Hernández asistió a Gramajo para poner las cosas 19 iguales. Una falta antideportiva cobrada a Mitchell, permitió que el Xeneize se volviera a poner ventaja para irse al primer descanso 21-19 arriba la visita.

Ese cuarto fue una especie de diagnóstico para saber que la paridad sería una constante en el juego. Ferro propuso una dura marca de cara a los últimos minutos y por eso Boca estuvo casi tres minutos sin poder convertir, esto cambió, cuando Ale Konsztadt, desde la línea de libres, acercó a su equipo 65-61 a falta de 1:35; minuto del coach y reposición del local. Tras pelear una pelota tirándose de cabeza, Holloway recupera un balón que se podría haber dado por perdido, falta de Flor y una de las nuevas incorporaciones del equipo de Caballito cambió por gol con uno de los dos libres y del rebote del segundo Hernández convirtió, 68-63 decía el tablero y tan sólo quedaban 27 segundos. A Boca se le hacía todo cuesta arriba, y ya no quedaba tiempo suficiente para remontar el resultado. Spano de un lado y Konsztadt del otro erraron y el tanteador final quedó igual. Con este triunfo, Ferro se aseguró su pase a octavos de final evitando el repechaje ante Hispano.

Síntesis:

Ferro 68: Orresta 14, Gramajo 6, Cosolito 9, Fierro 9, Hernández 5 (FI). Spano 3, Holloway 18, Mitchell 4. DT: Hernán Laginestra

Boca 63: Konsztadt 4, Flor 6, Boccia 22, Rivero 11, Johnson 2 (FI). Sansimoni 8, Sandes 5, Gargallo 5, Cavallero 0. DT: Guillermo Narvarte.

Parciales: 19-21; 35-37 (16-16); 48-50 (13-13); 68-63 (20-13).

Árbitros: Fernando Sampietro, Javier Sánchez y Mario Aluz.

Estadio: Héctor Etchart

Próximos partidos

22-10-2018- 19:00- San Lorenzo vs Ferro- Polideportivo Roberto Pando

22-10-2018- 20:00- Obras Basket vs Boca- Templo del Rock