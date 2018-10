Resumen Liga Argentina - Semana 1: Comienza la carrera

<p><strong> Finalizó la primera de ocho semanas de competencia en la etapa regular en la Liga Argentina, Temporada 2018/19. Al menos un club por conferencia se encuentra con todos los encuentros ganados y en todas hay equipos sin victorias.</strong></p> <h2>CONFERENCIA NORTE</h2> <h2>Tabla de posiciones</h2> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"> <tbody> <tr> <td><strong>Equipo</strong></td> <td><strong>%</strong></td> <td><strong>PJ</strong></td> <td><strong>PG</strong></td> <td><strong>PP</strong></td> </tr> <tr> <td>Hindú</td> <td>100%</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CAO Ceres</td> <td>50%</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Villa San Martín</td> <td>50%</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Obrera (TC)</td> <td>50%</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Independiente</td> <td>50%</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Salta Basket</td> <td>0%</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <h2>Resultados</h2> <p><strong>Independiente 57 – 66 Hindú</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el local Mansilla con 20 puntos y en la visita Fernández con 14.</p> <p><strong>Obrera (TC) 78-72 Villa S. Martín</strong></p> <p><em>Goleadores: </em>en el local Schoppler con 20 puntos y en la visita Picton con 17.</p> <p><strong>Obrera (TC) 71-75 Villa S. Martín</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el local Hooper con 19 puntos y en la visita Robinson con 30.</p> <p><strong>Salta Basquet 90 – 97 Hindú</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el local Cutley y en la visita Fernandez</p> <p><strong>Independiente 88 – 83 Central (CERES)</strong></p> <p><em>Goleadores:</em> en el local Mansilla con 22 puntos y en la visita Brown II con 21.</p> <p><strong>Salta Basquet 83 – 96 Central (CERES)</strong></p> <p><em>Goleadores:</em> en el local Gerbaudo 22 puntos y en la visita Lizzarraga con 25.</p> <p>Fixture</p> <p>25/10/2018 - 21:30 - CENTRAL (CERES) vs OBERA TC - ESTADIO CERES</p> <p>26/10/2018 - 21:30 - VILLA SAN MARTIN vs HINDU CLUB - VILLA SAN MARTIN</p> <p>27/10/2018 - 21:00 - INDEPENDIENTE (SDE) vs OBERA TC - ESTADIO CIUDAD</p> <p>29/10/2018 - 22:00 - SALTA BASKET vs OBERA TC - POLIDEPORTIVO DELMI</p> <p> </p> <h2>CONFERENCIA CENTRO NORTE</h2> <h2>Tabla de posiciones</h2> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"> <tbody> <tr> <td><strong>Equipo</strong></td> <td><strong>%</strong></td> <td><strong>PJ</strong></td> <td><strong>PG</strong></td> <td><strong>PP</strong></td> </tr> <tr> <td>Barrio Parque</td> <td>100%</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dep. Norte</td> <td>100%</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SP América</td> <td>100%</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>San Isidro</td> <td>50%</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Unión</td> <td>0%</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Lactear TF </td> <td>0%</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ameghino</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Echagüe</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <h2>Resultados</h2> <p><strong>San Isidro 82 – 65 Unión</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el local Sanchez con 25 y en la visita Zilli con 17.</p> <p><strong>SP América 90-73 Lactear TF</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el local Crotti con 26 puntos y en la visita Strack con 16.</p> <p><strong>Barrio Parque 82 – 73 San Isidro</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el local Kelly con 25 puntos y en la visita Sanchez con 16.</p> <p><strong>Dep. Norte 74 – 67 Lactear TF</strong></p> <p><em>Goleadores:</em> en el local Jones con 21 puntos y en la visita Oprandi con 23.</p> <h2>Fixture</h2> <p>23/10/2018 - 21:30 - UNION (SF) vs ECHAGUE - ANGEL P. MALVICINO</p> <p>24/10/2018 - 21:30 - DEPORTIVO NORTE vs AMEGHINO - Jorge Ferrero</p> <p>25/10/2018 - 21:00 - SP AMERICA vs AMEGHINO - ESTADIO AMERICA</p> <p>27/10/2018 - 20:00 - SP AMERICA vs ECHAGUE - ESTADIO AMERICA</p> <p>28/10/2018 - 21:30 - SAN ISIDRO vs DEPORTIVO NORTE - SAN ISIDRO</p> <p> </p> <h2>CONFERENCIA CENTRO SUR</h2> <h2>Tabla de posiciones</h2> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"> <tbody> <tr> <td><strong>Equipo</strong></td> <td><strong>%</strong></td> <td><strong>PJ</strong></td> <td><strong>PG</strong></td> <td><strong>PP</strong></td> </tr> <tr> <td>Platence</td> <td>100%</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rocamora</td> <td>100%</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Estudiantes</td> <td>100%</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ciclista</td> <td>50%</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>La Unión</td> <td>0%</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Parque Sur</td> <td>0%</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Racing</td> <td>0%</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>GELP</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <h2>Resultados</h2> <p><strong>Ciclista 87 – 84 Racing</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el local Rios con 24 puntos y en la visita De Pietro con 20.</p> <p><strong>La Unión 74 – 80 Platense</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el loca Gomez Etchechurre con 17 puntos y en la Pais con 16.</p> <p><strong>Rocamora 68 – 65 Parque Sur</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el loca Araujo con 16 puntos y en la Harvey con 18.</p> <p><strong>Estudiantes (OLA) 74 – 71 Ciclista</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el loca Brocal con 20 puntos y en la Whitehead con 18.</p> <h2>Fixture</h2> <p>23/10/2018 - 21:00 – PLATENSE vs RACING (CH) - PLATENSE</p> <p>23/10/2018 - 21:30 - LA UNION vs GIMNASIA (LA PLATA) - LA UNION</p> <p>26/10/2018 - 21:30 – CICLISTA vs GIMNASIA (LA PLATA) - CICLISTA JUNINENSE</p> <p>27/10/2018 - 21:30 - RACING (CH) vs ROCAMORA - ESTADIO RACING</p> <p>28/10/2018 - 21:00 - CICLISTA ROCAMORA - CICLISTA JUNINENSE</p> <p>28/10/2018 - 21:00 - PARQUE SUR vs LA UNION - PARQUE SUR</p> <p>28/10/2018 - 21:00 – PLATENSE vs ESTUDIANTES (OLA) - PLATENSE</p> <p>29/10/2018 - 21:30 - GIMNASIA (LA PLATA) vs ESTUDIANTES (OLA) - GIMNASIA</p> <p> </p> <h2>CONFERENCIA SUR</h2> <h2>Tabla de posiciones</h2> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"> <tbody> <tr> <td><strong>Equipo</strong></td> <td><strong>%</strong></td> <td><strong>PJ</strong></td> <td><strong>PG</strong></td> <td><strong>PP</strong></td> </tr> <tr> <td>Atenas</td> <td>100%</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dep Vietma</td> <td>50%</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Del Progreso</td> <td>0%</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Español </td> <td>0%</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rivadavia</td> <td>0%</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Petrolero A</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <h2>Resultados</h2> <p><strong>Atenas 86 – 72 Deportivo Viedma</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el loca Pau con 16 puntos y en la Centeno Eligon con 15.</p> <p><strong>Del Progreso 93 – 97 Español</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el loca Vieta Stechina con 26 puntos y en la Sepulveda con 22.</p> <p><strong>Atenas 83 – 56 Rivadavia (MZA)</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el loca Gamazo con 21 puntos y en la Bernardini con 15.</p> <p><strong>Deportivo Viedma 77 – 68 Rivadavia (MZA)</strong></p> <p><em>Goleadores</em>: en el loca Franco con 23 puntos y en la Bernardini con 17.</p> <h2>Fixture</h2> <p>25/10/2018 - 21:30 – PETROLERO vs DEL PROGRESO - PETROLEROS</p> <p>25/10/2018 - 21:30 - DEPORTIVO VIEDMA vs ATENAS - DEP. VIEDMA</p> <p>26/10/2018 - 22:00 - RIVADAVIA (MZA) vs CENTRO ESPAÑOL - Leopoldo Brozovix</p> <p>28/10/2018 - 21:00 - RIVADAVIA (MZA) vs CENTRO ESPAÑOL - Leopoldo Brozovix</p>