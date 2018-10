Resultados Liga Argentina -Zona Sur

<p>La <strong>Liga Argentina</strong> dio inicio hace ya casi una semana y en todas las conferencias han habido algunos encuentros. Con VAVEL, te invitamos a que veas los resultados de la Conferencia Sur.</p> <h2>Atenas de Carmen de Patagones 86-72 Deportivo Viedma</h2> <p>El conjunto dirigido por Gelpi siempre estuvo arriba y jamás corrió riesgo. Ganó tres de cuatro cuartos y sacó un cómodo triunfo en su casa.</p> <p>Con cinco jugadores en doble dígito, el más destacado de la noche fue el base <strong>Ariel Pau</strong>, quien concluyó con 16 tantos. <strong>Joaquín Gamazo</strong> completó un doble-doble al tener una docena en puntos y rebotes.</p> <p>Para la visita, <strong>Francisco Centeno</strong> se destacó con 15 unidades y 21 recobres, mientras que el joven <strong>Ayan Núñez Carvalho</strong> (ex Echagüe, Weber Bahía Basket y con paso en la Universidad en Estados Unidos) completó su planilla con 12 tantos. <strong>Pedro Franco</strong> también llegó a la docena.</p> <h2>Del Progreso 93-97 Centro Español</h2> <p>El <em>Torito de Plottier</em> sacó un triunfo clave de visitante con un brillante comienzo y un cierre con ofensivas muy claras.</p> <p>El capitán <strong>Mario Sepúlveda</strong>, con 22 unidades y cinco rebotes, lideró la vía ofensiva de los neuquinos. <strong>Santiago Rodríguez</strong> lo siguió con 19 tantos (cinco triples) y <strong>Francisco González</strong> llegó a los 17 puntos y ocho rebotes.</p> <p>Para el local no alcanzó la buena producción de <strong>Facundo Vieta</strong>, autor de 26 tantos. <strong>Javier Ledesma</strong> (19), <strong>Gustavo Maranguello</strong> (17) y <strong>Rodrigo Acuña</strong> (16 y 10) arribaron detrás de Vieta.</p> <h2>Atenas de Carmen de Patagones 83-56 Rivadavia de Mendoza</h2> <p>El partido fue muy fácil para el conjunto de Patagones y consiguió su segundo éxito al hilo con una goleada en su casa.</p> <p><strong>Joaquín Gamazo</strong> con 21 puntos y nueve tableros fue la máxima figura del equipo. <strong>Lotanna Nwogbo</strong> con 18 tantos y seis recobres, <strong>Ariel Pau</strong> con 15 y <strong>Emiliano Agostino</strong> con 14 fueron lo más destacado.</p> <p>En el elenco mendocino, <strong>Matías Bernardini</strong> con 15 unidades fue el artillero del equipo debutante en la Liga Argentina. El extranjero <strong>Charlie Wilson</strong> con 12 tantos y nueve recobres quedó por detrás del escolta.</p> <h2>Deportivo Viedma 77-68 Rivadavia de Mendoza</h2> <p>El conjunto de Río Negro se repuso de su caída en el debut ante Atenas y le propinó el segundo revés consecutivo a Rivadavia Basket. Con un último parcial a toda potencia, se llevó por delante al rival e impuso su autoridad en su estadio.</p> <p><strong>Pedro Franco</strong> fue la estrella de la noche al culminar con 23 puntos desde el banco (5-11 en TC y 10-10 en TL). <strong>Matías Eidintas</strong> con 13, Francisco Centeno con 12 y <strong>Ayan Núñez Carvalho</strong> con 11 escoltaron al ex Echagüe.</p> <p><strong>Matías Bernardini</strong>, ex Olímpico e Hispano Americano, cumplió con 17 tantos a lo largo del juego <strong>Abel Trejo</strong> y <strong>Cristen Wilson</strong> con 12 cada uno quedaron segundo y tercero en la lista de anotadores.</p> <h2>Fixture</h2> <p>25/10 21:30 hs. Petrolero vs Del Progreso</p> <p>25/10 21:30 hs. Deportivo Viedma vs Atenas de Carmen de Patagones</p> <p>26/10 22 hs. Rivadavia de Mendoza vs Centro Español</p> <h2>Posiciones</h2> <p>Atenas de Carmen de Patagones lidera con puntaje ideal al haber ganado sus dos partidos. Centro Español de Plottier también ganó su único juego y es el escolta. Deportivo Viedma, Del Progreso y Rivadavia Basket están un paso atrás y, en el último lugar está Petrolero, quien no comenzó a jugar todavía.</p>