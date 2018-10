Super 20 - Liga Nacional: llegaron los PlayOffs

<p><strong> Finalizada la etapa regular, se definieron las siguientes instancias del Super 20. Los primeros tres equipos de cada grupo clasificaron directo a los octavos de final, mientras que los últimos dos se miden en una zona de repechaje en busca de los últimos 4 cupos. ENCUENTROS DEFINITORIOS El grupo D fue el primero en definirse, se jugaron dos encuentros el sábado por la noche, Argentino 83-79 Bahía Blanca y el clásico marplatense que se lo llevó nuevamente Peñarol, esta vez por 89-83. Con estos resultados Peñarol (6-2) quedo como primero indiscutido, Gimnasia (5-3) siguió permaneciendo al grupo de clasificados y Argentino (3-5) consiguió asegurarse un lugar en los octavos, mientras que Weber Bahía, perdió su chanche de clasificación y deberá enfrentarse en la zona de repechaje a Quilmes de Mar del Plata. El grupo A finalizo el domingo, cuando Regatas se quedó con el clásico correntino al vencer a San Martín 100-87. Este resultado no le alcanzo para salir de la zona de repechaje, pero si para llevar a su clásico a la misma, ambos equipos correntinos se enfrentaran a partir del miércoles 24 de octubre en busca de un pase a los octavos de final. Por el otro lado, Comunicaciones venció 87-83 a La Unión, el equipo de Mercedes consiguió así el tercer lugar de los clasificados a octavos detrás del equipo formoseño y de Estudiantes de Concordia. La victoria del equipo de Nuñez concreto el pase del conjunto de caballito y condiciono al Xeneize a jugar el repechaje ante Hispano. San Lorenzo se ubico primero con 87,5 %, Obras segundo con 62,5%, Ferro tercero con el 50%, Obras cuarto 37,5% e Hispano quinto, con una sola victoria consiguió el 12,5%. Comunicate con <a href="https://twitter.com/y2jerome?ref_src=twsrc%5Etfw">@y2jerome</a> que te lo arregla a martillazos 💪🏿 <a href="https://t.co/zpfI1xK4fO">pic.twitter.com/zpfI1xK4fO</a></p> — CASLA Básquet 🏆 (@CASLABasquet) <a href="https://twitter.com/CASLABasquet/status/1054749056315113473?ref_src=twsrc%5Etfw">October 23, 2018</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script> </div> <p> Seguido a los encuentros del grupo porteño, en la misma noche del lunes se enfrentaron los equipos del grupo B. <strong>Atenas ganó en condición de visitante 77-75 el clásico cordobés ante Instituto</strong> y consagro su primera posición en el grupo, con igual porcentaje su clásico se quedo con el segundo puesto y ambos llegan a la instancia de playoffs. Al mismo tiempo <strong>Olímpico venció 89-70 a Quimsa</strong>, resultado que no le alcanzo para salir de la última posición del grupo. El conjunto de Santiago del Estero (Capital) es el tercer clasificado, mientras que el equipo de La Banda jugara ante Libertad de Sunchales la ronda de repechaje. ZONA REPECHAJE Es al mejor de 3 juegos, comienza hoy por la noche y se define el último encuentro el próximo miércoles 31 de octubre. Los ganadores de las zonas ocuparan los lugares libres en el cronograma de los octavos, mientras que los cuatro perdedores finalizaran su participación en el torneo esperando al comienzo de la Liga Nacional. Los enfrentamientos son:</p> <p><strong><em>Grupo A: </em>San Martín vs. Regatas</strong></p> <p><strong><em>Grupo B: </em>Libertad vs Olímpico</strong></p> <p><strong><em>Grupo C:</em> Boca vs Hispano</strong></p> <p><strong><em>Grupo D:</em> Bahía Basket vs Quilmes</strong></p> <h2>OCTAVOS DE FINAL</h2> <p> Cuatro equipos de cada grupo se enfrentarán en esta instancia, los tres mejores y el ganador de la zona de repechaje. <strong>Por el lado izquierdo se medirán los equipos del grupo A y del B y por el lado derecho los del C y D.</strong></p> <p> <strong>Como siempre los enfrentamientos en esta segunda etapa se organizan según su posición en la etapa regular</strong>, el mejor se enfrenta al peor, el segundo mejor al segundo peor y así sucesivamente. En este caso a su vez se enfrentan los equipos por ende el mejor de la zona A, se enfrenta al peor de la zona B; estos son los cruces que no están definidos hasta que finalicen los repechajes.</p> <p> Los enfrentamientos serán los siguientes:</p> <p><strong>Repechaje Grupo A vs. ATENAS</strong></p> <p>1º Juego: 05/11/2018</p> <p>2º Juego: 08/11/2018</p> <p>3º Juego: 10/11/2018</p> <p><strong>QUIMSA vs. LA UNIÓN DE FORMOSA</strong></p> <p>1º Juego: 05/11/2018</p> <p>2º Juego: 08/11/2018</p> <p>3º Juego: 10/11/2018</p> <p><strong>COMUNICACIONES vs. INTITUTO </strong></p> <p>1º Juego: 04/11/2018</p> <p>2º Juego: 07/11/2018</p> <p>3º Juego: 09/11/2018</p> <p><strong>ESTUDIANTES vs. Repechaje Grupo B</strong></p> <p>1º Juego: 04/11/2018</p> <p>2º Juego: 07/11/2018</p> <p>3º Juego: 09/11/2018</p> <p><strong>FERRO vs GIMNASIA </strong></p> <p>1º Juego: 04/11/2018</p> <p>2º Juego: 08/11/2018</p> <p>3º Juego: 10/11/2018</p> <p><strong>Repechaje Grupo D vs. SAN LORENZO </strong></p> <p>1º Juego: 05/11/2018</p> <p>2º Juego: 08/11/2018</p> <p>3º Juego: 10/11/2018</p> <p><strong>Repechaje Grupo C vs. PEÑAROL de MAR DEL PLATA </strong></p> <p>1º Juego: 03/11/2018</p> <p>2º Juego: 06/11/2018</p> <p>3º Juego: 08/11/2018</p> <p><strong>ARGENTINO vs. OBRAS BASKET </strong></p> <p>1º Juego: 04/11/2018</p> <p>2º Juego: 07/11/2018</p> <p>3º Juego: 09/11/2018</p>