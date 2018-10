Stephen Curry es el mejor tirador de la historia

Por mucho tiempo se consideró que la huella que había dejado Reggie Miller en su estadía en los Indiana Pacers como lanzador nato sería una barrera difícil de romper al haber totalizado 2.560 triples. Apareció Ray Allen, anotador de pasos por Celtics, Heat, entre otros; y logró superar al calvo jugador que deleitó tanto por la década del '90 pero sin embargo, seguía estando bajo su sombra. En toda su carrera, Miller the Killer había logrado evidenciar que no sería fácil encontrar alguien más eficaz que él desde el tiro de dos y tres puntos.

Pero en la ciudad de Akron, Ohio, nació un 14 de marzo un tal Stephen Curry que vendría a cambiar la historia. Hijo de Dell Curry, ídolo en los Hornets, comenzó su carrera allá por 2009 en la NBA formando parte de Golden State Warriors. Con el paso del tiempo se consagró como líder del equipo y lo llevó a salir campeón en tres ocasiones teniendo un papel muy importante en el equipo.

En el año 2014 en adelante comenzó a conseguir premios individuales importantes. Se llevó el récord de mayor cantidad de triples en una temporada con 402. Entre 2014 y 2016 mantuvo una racha de 157 juegos metiendo al menos un triple. También consiguió anotar 13 triples en un juego ante New Orleans Pelicans y en el año 2018 alcanzó la cifra de nueve tiros de tres puntos metidos en las Finales de la NBA. Por si fuera poco, es el único nombre que llegó a meter más de diez triples en diez partidos, agigantando aún más su figura.

Y esos hitos poco a poco empezó a generar intriga: ¿Es el mejor tirador de la historia? Hace un par de años, se hubiera negado. Hoy, ya confirmado en el quinto lugar de la historia de tripleros en la liga luego de meter 11 triples en el partido ante Washington Wizards, la duda pasa a ser realidad. Stephen Curry pasa a ser considerado el mejor tirador de la historia.

La mecánica de tiro, la confianza y la eficacia hacen que Curry sea tratado como el mejor lanzador por encima del mismísimo Miller. Pese a no pasarlo a él ni a Allen, con 30 años y al menos seis temporadas por delante, se espera que llegue a los 800 triples necesarios para ser líder absoluto y se disipen la duda. Pero Chef Curry es un jugador muy nato que no le tiembla el pulso a la hora de lanzar, esté marcado o no, esté lejos o cerca, pero siempre ve el momento exacto para lanzar y generalmente termina en red. Stephen Curry es el mejor lanzador de la historia de la NBA y del mundo.