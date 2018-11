PlayOffs Super 20: Todo listo para los cuartos de final

Finalizados los cruces de octavos, ya esta todo listo para que esta misma noche comiencen los cuartos de final del Super 20. La Secretaria Técnica de AdC, junto al Departamento de Competencias, confirmaron las fechas para esta instancia.​

San Lorenzo barrió a Bahía 2-0 en la serie de octavos llegó tranquilo a la siguiente ronda, Ferro hizo lo mismo con Gimnasia de Comodoro. El primero y el tercero del grupo C se volverán a encontrar en una nueva fase.

Juego 1: 14 de noviembre (Caballito)

Juego 2: 17 de noviembre (Boedo)

Juego 3: 19 de noviembre (Boedo)

Obras barrió a Argentino 2-0, mientras que Hispano tuvo que pelear en un tercer encuentro ante Peñarol. El segundo y el último del grupo C, se volverán a ver las caras en la instancia de cuartos de final. Por acuerdo de ambos clubes se reordenaron las localías en esta serie, las fechas serán:

Juego 1: 12 de noviembre (CABA)

Juego 2: 15 de noviembre (Río Gallegos)

Juego 3: 19 de noviembre (CABA)

Comunicaciones dio vuelta la serie y venció 2-1 a Instituto, por su parte Olímpico sorprendió y barrió 2-0 a Estudiantes. En estos cuartos de final se jugarán el pase a la última instancia.

Juego 1: 14 de noviembre (La Banda)

Juego 2: 17 de noviembre (Mercedes)

Juego 3: 19 de noviembre (Mercedes)

Quimsa vs Regatas fue el último encuentro en definirse, ambos cerraron sus series en un tercer encuentro el pasado sábado. Este será el último la última serie en comenzar para darle el descanso correspondiente a los equipos.

Juego 1: 18 de noviembre (Corrientes)

Juego 2: 20 de noviembre (Santiago del Estero)

Juego 3: 21 de noviembre (Santiago del Estero)

Final Four

Los ganadores de las cuatro series pasarán al Final Four del Súper 20, mientras que los perdedores terminan su actuación en este torneo. Se realizará en una sede única y como es habitual jugaran una etapa de semifinales, donde cada uno de los cuatro equipos obtendrá su posición para los cruces según su récord de partidos ganados y perdidos en la Zona de Grupos y luego se enfrentarán de la siguiente manera: 1 vs. 4 y 2 vs. 3. Los ganadores jugarán la Final por el título de Campeón del Súper 20. Los perdedores terminan su actuación en este torneo.