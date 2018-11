NBA: La observación de los resultados

El presente de la NBA es muy reñida desde el comienzo de la temporada actual, en donde todos han ganado partidos claves y contra rivales importantes. Pero la paridad no se podría sostener por siempre porque las franquicias expertas del ataque al aro tenían que marcar la diferencia y así fue.

Es así como Toronto mantiene la diferencia pero por la mínima porque los elencos de arriba mantienen un registro alto debido a la efectividad de sus atacantes, porque como se observa no hay mucha defensa hoy en día en la NBA; por lo que si no profundizas un buen ataque puedes salir perdiendo y por grande.

Los ejemplos de estas cuestiones son los Raptors, Bucks, Grizzlies, Briesle y los 76ers quienes estos últimos están contando con un tridente que al principio no daba fruto pero se sabía que tarde o temprano si lo iban a dar. Hablamos de Ben Simmons, Jimmy Butler y Joel Embiid, el nuevo “The Big Tree”, quienes notablemente en combinación están rompiendo las marcas de la propia franquicia y pueden llegar a los libros de marca de la NBA.

Otro de los jugadores que no deja de estar en boca de todos, porque siempre es clave para el conjunto donde juegue pese a sus altibajos en el marcador y sus propias tormentas internas, ese es LeBron James quien siempre está nominado entre los MVP de la semana o del mes y hasta puede llegar a ser el de la temporada.

¿Y quienes serían los MVP? Sin duda la lista sería interminable si debemos manifestar algunas, claro está que con jugadores con dicha categoría la defensa no existe y el tanteador no es tan amplio como se podría imaginar cuando por ejemplo se enfrentan Toronto vs Bucks o Briesle vs 76ers, pero si hay algunos que marcan las diferencias para que siempre haya un ganador o un elenco salga adelante si es que no está en las primeras posiciones de la clasificación de los PlayOff.

Iniciemos con un MVP el cual ya fue pronunciado, Lebron James. Este es un pick 'em con Giannis Antetokounmpo de los 13-4 Milwaukee Bucks. Pero James ha presentado una de sus mejores producciones desde Miami, y lo está haciendo para un equipo sin jugador, salvo JaVale McGee, que juega cerca de su potencial.

Su arrebato durante el fin de semana contra Miami fue LeBron de época, mientras que su desempeño trascendental contra Portland hace una semana fue una sorprendente exhibición de rango y delicadeza.

Mientras que Giannis es bastante sencillo: sus números son monstruosos, la eficiencia es brillante y los Bucks son realmente buenos. El impacto general de Giannis de noche en noche se siente tanto como cualquier jugador en la liga, en ambos lados de la pelota.

Los Bucks se dirigen potencialmente a una temporada de 60 victorias y nada se conecta más directamente a eso que la evolución de Giannis.

¿Y un “Warriors” MVP hay? Sin duda que sí, si nos referimos a un jugador que lo entregue todo por el todo ese seguro es Stephen Curry, el dos veces MVP. Tuvo un comienzo excelente antes de sufrir una lesión en la ingle. Es líder de la liga en anotaciones (29.5 puntos por juego) y ha sido ridículamente eficiente incluso para sus estándares, disparando un injusto 49.2 por ciento desde el rango de 3 puntos.

Los Warriors promedian 119.6 puntos por 100 posesiones con Curry en el piso y 107.3 sin él. Dicho de otra manera: Curry es la diferencia entre que Golden State sea la ofensiva más grande en la historia de la NBA y un poco mejor que el promedio.

¿Y un Rookie MVP? Si que lo hay, siempre está aquel jugador que pasa de ser un jugador de revelación a MVP. En este punto se destaca Doncic. Mientras que Young ha sido más eficiente de lo esperado y Ayton ha puesto grandes estadísticas de box box, Doncic ha sido, como se esperaba, el novato más valioso hasta el momento.

Está jugando más minutos (33.9) que cualquier otro jugador de primer año y ha sido impresionantemente eficiente dado su gran papel en la ofensiva de Dallas (tasa de uso del 25 por ciento).

Él ha encontrado la exageración, y de alguna manera, la superó. Y realmente, en este punto, debes preguntarte si él podría estar en posición de formar un equipo All-Star. Los Mavs han sido bastante sólidos y Doncic está acumulando progresivamente números nocturnos impresionantes.

Es de esta forma como vemos que aún faltando mucho para el final de temporada podemos decir que una de las mejoras temporadas registrada es la actual, donde predomina el ataque táctico, en donde si no tenes efectividad sos castigado por una pérdida con gran amplitud en el anotador final.