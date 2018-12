Análisis NBA: Toronto en solitario y una Conferencia sin dueño

Solo Toronto terminó invicto en esta sexta semana de competición. Los canadienses aprovecharon la semana, no demasiadas complicaciones de sus rivales para agregar cuatro victorias más a su casillero y continuar celebrando la Conferencia del Este con solo un balance global de 21-5.

Como es habitual en esta temporada, el juego de equipo se ha convertido en la clave para el buen desempeño de los Raptors: hasta cinco jugadores esta semana anotaron más de 10 puntos, y solo Leonard no ha jugado en sus espaldas, superando los 20 puntos (24 '7 por juego). Esta semana han ganado dos partidos (uno ante los Warriors considerándose el mejor partido de lo que llevamos de fase regular) y han perdido contra los Denver Nuggets.

Mientras que por el lado de la Conferencia del Oeste se ha vuelto tierra de nadie, no hay un dueño claro, pese a ver a los Nuggets líder por segunda semana consecutiva no es claro su dominio sobre sus antagonistas y ha tenido pérdidas significantes donde pudo haber salido con el balón en alza para tener un mejor margen de distancia contra los que vienen escalando.

Es por eso que los Thunder con cuestiones a mejorar como en la pintura y en la defensiva se encuentra solo un paso atrás del líder de la conferencia con una victoria menos (16-7), por lo que sugiere que el que se descuide le roban el balón y perder todo liderazgo. Y si hablamos de líderes seguro se viene a la cabeza los Warriors quienes pese a recuperar a jugadores claves y ellos mismos hacer historia estableciendo nuevas marcas, han caído al cuarto escalón al aumentar sus registros de derrotas en donde en los últimos 5 encuentros han ganado solo 2 para quedar con un récord de 17-9.

Volvieron en la Temporada 2018/19

Ahora el elenco que persigue el récord de los Golden State, son los Lakers (15-9) quienes han seguido levantando el nivel del básquet precario que venían presentado en la temporada, donde nuevamente había cuestionamiento por algunas funciones. Sin embargo esas cuestiones como la defensa se van disminuyendo y ahora entra el debate de cómo debería funcionar el equipo para mantener esta regularidad o seguir mejorando así mantiene su alza en la vuelta de encontrarse entre los 5 principales.

Una de las cuestiones que debería analizar el equipo angelino es el tema de definir qué pívot es mejor para el arranque de un partido. Entre los nombres que se puede considerar está el de Tyson Chandler quien domina esa faceta defensiva llegando a cambiar por completo la defensa de los angelinos y siendo indispensable en los últimos partidos. Si el Coach Luke Walton quiere equilibrar la balanza entre ataque y defensa la solución tiene un nombre claro, Tyson Chandler.

Jugadores

Carmelo Anthony hoy es un enigma en los Houston Rockets, recordemos que la franquicia no está pasando una de sus mejores temporadas, además tiene que sumarle que la llegada del experimentado alero no ha sido muy destacada debido a que sigue participando con poca regularidad desde el banquillo. Ahora bien no se lo ha vuelto a ver porque los Rockets quieren que aclare primeramente su futuro ante de volverlo a ver en el estadio.

De esa forma lo dejaron ver Daryl Morey y Mike D’Antoni, quienes anunciaron que Carmelo Anthony estaría apartado del equipo y no volvería a jugar con ellos hasta que se resolviera su futuro. Al día de hoy sigue sin equipo y no se ha formalizado ninguna oferta.

Desde entonces, muchos han sido los debates que han surgido sobre si debería retirarse, marcharse a una liga extranjera, o proporcionar anotación para equipos que no tengan opciones de combatir por los Playoffs. Solo el basquetbolista sabrá que es lo que sucederá el día de mañana.

Ahora bien volviendo a los jugadores activos y que siguen dando de qué hablar en la mesa chica, el hispano congoleño Serge Ibaka sigue de dulce con su función de pívot titular del equipo. Está semana ha promediado 15 puntos y 5 rebotes en 33'1 minutos de juego.

Su función es ser la referencia defensiva interior mediante su intimidación y con su presencia hacer que Siakam este más liberado en las posiciones de ataque. Es el tercer jugador más eficiente del equipo después de Kawhi Leonard y Jonas Valancunas (este último haciendo el papel de sexto hombre por lo que coincide con los suplentes rivales).

Otro de los tantos jugadores que se puede destacar esta semana es Ricky Rubio, perteneciente a los Utah Jazz, quien sigue a gran nivel individual esta semana, promediando 13'5 puntos, 4'3 rebotes y 5'8 asistencias en 32'6 minutos de juego en estos cuatro partidos. Su acierto sigue siendo discutido sobre todo en el triple anotando al igual que Mirotic un tercio de sus lanzamientos exterior (1'5 de 4'5). Tuvo una gran actuación destacada ante los Miami Heat anotando 23 puntos, cogiendo 5 rebotes y repartiendo 6 asistencias. Aún así su equipo no fue capaz de ganar.

El Rookie MVP de la semana

Por último cabe destacar en el análisis que el jugador que está dando de qué hablar es el recién llegado a la NBA Alex Abrines el cual en estos últimos 7 días se ha vuelto a ganar el sitio y de qué manera. El mallorquín se exhibió ante los Atlanta Hawks consiguiendo su récord personal en anotación con 21 puntos, todos ellos desde la línea de triple.

A simple vista se puede ver un futuro largo para el español en la NBA y una gran carrera de triples para poder sacar del apuro en el equipo que se encuentre, como en este momento que se encuentra en Oklahoma City Thunder quien ya vimos que esta en una de sus mejores temporadas en la historia de la franquicia.