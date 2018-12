NBA: Semana de paridad y los MVP no paran

Como hemos dicho en nuestro punto óptico, semana tras semana, nos encontramos con una de las temporadas más reñidas de la NBA. No es simplemente porque en la tabla de posiciones se note dicha semejanza, también se pudo observar detalladamente que al tener a la mayoría de las franquicias con un básquet ofensivo y descuidando la defensa hacen que el partido sea más dinámico y tengan una distancia de menor de 20 puntos.

Dicho esto, el cual es el factor común de esta temporada, también hay un plus en esta última jornada y es que los equipos han afilado sus defensivas por lo que fue parte de lo reflejado en una distancia muy poca profunda, como en los partidos de los Bucks frente a los Cavaliers, Nuggets frente a Grizzlies (105-99), o el más reciente entre Los Ángeles Lakers contra Miami Heat en donde la diferencia fue a favor del elenco de LeBron por 108 a 105, donde dicho jugador anotó 28 puntos, 12 asistencias y 9 rebotes.

Con la poca paridad que se ha obtenido esta semana en la NBA equipos como los Kings o Miami puedan levantar cabeza y poder estar ahí en de la clasificación a los PlayOff, aún teniendo un equilibrio regular en su juego.

Por otro lado los equipos dominante han pegado un freno de mano de golpe en donde se refleja los errores defensivos para que equipo que estaban lejos en la persecución del primer lugar, ahora se encuentren a uno o dos partidos con victoria de llegar a lo más alto.

Los MVP de la semana

Una de las claves sin lugar a duda para una temporada marcada por los ataques de los conjuntos que salen al campo de juego son los jugadores con olfato de goles y en esta semana no solo tenemos a un jugador más valioso, porque así como la paridad no es extensa en los equipos tampoco lo es en la competencia de individualidades como lo son en el caso de Luka Doncic y Stephen Curry.

Uno ya viene siendo sin duda lo mejor de la temporada y no baja los brazos es Curry quien ha regresado tras su lesión en la ingle para hacer su propio libro de historia en la NBA. Parece que dicho contratiempo físico no ha afectado para nada al base que sigue con su particular ritmo de MVP.

En la victoria por 116-108 contra los Minnesota Timberwolves, Curry volvió a sacarse otra noche mágica de la chistera con 38 puntos, siete rebotes, seis asistencias, dos robos de balón y un tapón en 36 minutos de juego.

El mérito de 'Don Stephen' fue nuevamente su espectacular éxito. Curry firmó un 7 de 14 en triples para un total de 12 de 23 goles de campo. También fue infalible desde la línea de tiros libres con 7 de 7.

Otra genialidad para la colección y sus promedios desde su regreso son una indignación: 31.4 puntos (51.8% en triples), 5.6 rebotes, 5.2 asistencias y 1.4 robos que tienen lo convirtió en el Jugador de la Semana en la Conferencia Oeste.

Mientras que la otra cara de la moneda en la Conferencia del Oeste es un segundo MVP de la semana, porque así ya se lo puede llamar al Rookie y recién llegado Doncic. El joven basquetbolista esloveno ha tenido un destacado paso por Europa y ahora está haciendo lo propio con la NBA.

Los Mavericks volvieron a ganar. El equipo que comenzó la temporada en 2-7, nada anormal ante sus perspectivas en el punto cero, ya tiene 14-11, algo mucho más ilógico e incrustado en el área de playoffs del Oeste, muy duro.

Ese es, por ahora, el gran trabajo de Luka Doncic en este primer curso de la NBA que apunta directamente al Novato del Año, como también puede sorprender y estar considerados entre los mejores MVP: su equipo gana, sus excelentes números se traducen en victorias y la competitividad óptima de un equipo que aún no ha podido Contar con Dirk Nowitzki y que ahora ha lesionado a Dennis Smith, quien está llamado a formar la zona de defensa del futuro de la franquicia junto al esloveno.

Pese a que en el último partido contra los Magic, Doncic, estuvo desconectado en el tiro (2/11, 0/5 en triples), batió sus marcas en rebotes (11) y asistencias (9), y seguramente se quedó sin su primer triple-doble porque no hizo falta más producción en un último cuarto; pero no quita su buena o regular actuación para ser considerado un MVP en ascenso o el mejor jugador valorado de la semana entre los rookie.

Es así como en esta semana la NBA se encuentra más apretada en cuanto a la preeminencia, debido a que tanto en lo grupal, como equipo, y a lo individual se puede observar una competencia que ya se puede cambiar el foco y no poder decir hoy en día quienes serían visto en los PlayOff o posibles campeones.