La Liga Argentina: Rocamora sigue en pie con la revancha y Unión sorprende

Rocamora se clasificó al Super Four

En una noche lluviosa el martes y frente a su gente, Tomas de Rocamora se quedó frente a La Unión de Colón en celebración y recibió una de las divisiones del centro sur de la Liga de Baloncesto Argentina. El juego quizás no fue el mejor, pero los rojos finalmente ganaron bien 71-57 y la figura del juego fue Manuel Olokko con 15 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias.

Rocamora se fue 12-2 en el primer cuarto, hasta que Macías dio una patada al tablero y cambió cinco que estaban en la cancha con un servicio. Y este paso fue exitoso, porque el equipo comenzó a jugar mejor y se metió en el juego. Así, el primer set fue finalmente 18-15 después de los tres de Cabrera en un timbre.



Al comienzo del segundo cuarto, La Unión se puso uno, pero el Gaido de tres puntos calmó las aguas. Desde entonces, todo se ha vuelto local, lo que, junto con Manuel Olokko, ganó la sección 18-6 como punto de referencia ofensivo y se fue en un largo descanso, ganando 36-21.



La unión, que fue cálida al principio, cuando regresó al juego, trajo otra cara con brillo, y la mano de Trevon Young dejó el campo de juego 38–30 con un gran parcial. Varas pidió reorganizar las cifras por un minuto, una troika de Shaw vino a despegar nuevamente, y nuevamente los locales tomaron la iniciativa.

Más tarde, Olokko continuó creciendo, Macías detuvo sus acciones, pero su equipo no respondió. Araujo agregó tres, y por eso Rocamora continuó corriendo hasta que tuvo 53-30. Pero la Unión no dio a los muertos y la fuerza de la troika Tambuchchi y Silva, más que algo de Gómez Echehurré, dio señales de vida (53-38).



Por la forma en que todo sucedió en el tercer trimestre, todos podrían haber imaginado que Rocamora estaría unos minutos más sintonizando para condenar la historia. Y ese no es el punto: el anillo estaba cerrado, aparecieron malas decisiones y son buenas para el primero.

La Unión tuvo solo cuatro puntos después del trío de Cabrera (57-53). Más de uno fue capturado por los nervios, pero afortunadamente, el equipo de Varas no sufrió lo mismo y pudo cerrar el partido 71-57 para llegar al primer objetivo de la temporada.

Como los anticipamos en Vavel, ante que comenzará la temporada, unos de los favoritos de La Liga Argentina podía tener espacio si solo se concentraba prendido en su juego, pese a tener bajas como los 3 partidos que no pudo sostener el buen juego y preeminencia demostrado en la noche de ayer. Ahora solo está a un paso de llegar más lejos que en la temporada 2017/18.

Unión sorprende y la Conferencia Centro Norte no tiene dueño seguro

En una calurosa noche de Córdoba en la noche del pasado martes, Barrio Parque perdió ante Unión de Santa Fe por 65-60 y perdió su hogar invencible. Juan Kelly fue el más destacado del equipo cordobés con 16 puntos (6 dobles, 2 triples y 4 tiros libres), mientras que Gaston Marozzi anotó 16 puntos (6 dobles, 1 triple y 1 tiro libre) para marcar un nuevo gol. División Norte Central de la Liga Argentina de Baloncesto.



Con un comienzo intenso en la evaluación de Marozzi (anteriormente de Parque), Unión ingresó al corte de manera muy ordenada y con buena protección. El Tatengue comenzó a utilizar las dificultades locales debajo de la canasta.

Parque respondió y confió en Kelly, quien nuevamente hizo la transición al equipo de Lotterio e hizo una diferencia de tres goles. En el último minuto, un residente local se mantuvo y pudo cerrar 35-29 arriba.



Después de un largo descanso, Barrio Parque salió con más confianza, con un ataque rápido y un máximo de diez puntos (41-31). Sin embargo, Union hizo una oferta por el trabajo de Rodríguez, quien no solo contribuyó con minutos a la rotación, sino también puntos en el casillero para reducir la brecha. Sin embargo, Green volvió a terminar 49-40.



Los primeros minutos del último cuarto de Unión correspondieron a las partes 9: 0, logrando no solo volver al juego, sino también igualar el tablero. Con una recesión de cuatro minutos sin conversión, la visita continuó utilizando errores y llegó a su fin. Allí, en los últimos segundos del partido, Union terminó de pesar y superó al local 65-60.



